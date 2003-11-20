الرابطة الأولى: فوز نصر حسين داي على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (1-0)

وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 73، عن طريق منصف شكيب تاقمونت.
وكانت النصرية قد سجلت الهزيمة يوم الثلاثاء الماضي في مباراتها الأخيرة أمام شباب قسنطينة (0-1)على ميدان هذا الأخير.
من جهته، يواصل المنتخب الجزائري دون 20 عاما الذي يشرف على تدريبه، صابر بن سماعين، تحضيراته بعد تسجيله لتعادلين أمام الناحية العسكرية الأولى (0-0) ومولودية الجزائر (3-3).
ويستعد منتخب دون 20 عاما، لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم، المقررة بتونس في شهر ديسمبر المقبل و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما التي ستنظمها موريتانيا ما بين 16 فبراير و 4 مارس 2021.
وسيواصل نصر حسين داي تحضيراته بمواجهة شبيبة القبائل يوم الخميس في الدور نصف النهائي لدورة المرحوم سماعيل خباطو، المدرب السابق لمولودية الجزائر والتي تنظمها بملعب أحمد فالك بحيدرة، بينما تجري مباراة النصف النهائي الثانية بين المولودية و نادي بارادو. و برمجت المباراة النهائية يوم السبت 7 نوفمبر.