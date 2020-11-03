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رياضة: اللجنة الاولمبية تنظم الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل ببن عكنون

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
رياضة: اللجنة الاولمبية تنظم الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل ببن عكنون

الجزائر - تنظم اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل بمقرها الاجتماعي ببن عكنون (الجزائر)، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى الهيئة الأولمبية.

وتذكر اللجنة الأولمبية في بيان لها:"تنظم اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية ورشات علمية منتظمة، لفائدة ناشطي الصحة في الرياضة الوطنية".

لذا الغرض يطلب من الاطباء و المدلكين العاملين على مستوى الاتحاديات الرياضية الوطنية، والمركز الوطني لطب الرياضة و المركز الاستشفائي الجامعي (معوش) المكلفين  بمتابعة الرياضيين المشاركة في هذه الورشة.

وأوضحت الهيئة الاولمبية أنه سيتم خلال هذه الورشة المقررة من سا 00ر9 الى سا 00ر12 ، "التطرق لمحورين هامين" و هما: كيفية استعمال مادة دهنية على مستوى المفاصل و اهتمام المدلك بالتكفل التام بالرياضي".

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رياضة: اللجنة الاولمبية تنظم الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل ببن عكنون
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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