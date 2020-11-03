رياضة: اللجنة الاولمبية تنظم الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل ببن عكنون

وتذكر اللجنة الأولمبية في بيان لها:"تنظم اللجنة الاولمبية و الرياضية الجزائرية ورشات علمية منتظمة، لفائدة ناشطي الصحة في الرياضة الوطنية".
لذا الغرض يطلب من الاطباء و المدلكين العاملين على مستوى الاتحاديات الرياضية الوطنية، والمركز الوطني لطب الرياضة و المركز الاستشفائي الجامعي (معوش) المكلفين بمتابعة الرياضيين المشاركة في هذه الورشة.
وأوضحت الهيئة الاولمبية أنه سيتم خلال هذه الورشة المقررة من سا 00ر9 الى سا 00ر12 ، "التطرق لمحورين هامين" و هما: كيفية استعمال مادة دهنية على مستوى المفاصل و اهتمام المدلك بالتكفل التام بالرياضي".