الثانوية الرياضية بدرارية تقلص عدد الطلبة المستفيدين من النظام الداخلي إلى 140 طالب

الجزائر - في إجراء وقائي واستباقي، للحدّ من تفشي فيروس كورونا " كوفيد-19"، قررت إدارة الثانوية الرياضية بدرارية (الجزائر)، تقليص عدد الطلبة المستفيدين من النظام الداخلي في الموسم الدراسي 2020 /2021، الى 140 طالب فقط، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى إدارة الثانوية.

وقبل الأزمة الصحية التي يجتازها العالم حاليا "كوفيد-19"، كانت الثانوية الرياضية بدرارية تستقبل 280 طالب، بالنظام الداخلي ، لكن الارتفاع المحسوس في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة ، اجبر القائمون على المؤسسة التربوية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية ، أبرزها تقليص عدد الطلبة المستفيدون من النظام الداخلي.

وعلى غرار بقية المؤسسات التربوية ، حدد موعد الدخول المدرسي بالثانوية الرياضية بالدرارية ليوم غد 4 نوفمبر بالنسبة للطلبة القدامى، فيما حدّد تاريخ دخول المسجلين الجدد ليوم 15 من نفس الشهر.

وفي سياق متصل، تمّ يوم أمس الاثنين، إبلاغ مديريات المواهب الشابة على مستوى مختلف الاتحاديات الرياضية بهذا القرار، وذلك خلال اجتماع عمل جمعهم مع القائمون على الجانب البيداغوجي بالثانوية الرياضية.

وتطرق المشاركون في هذا الاجتماع ، إلى إجراءات استقبال التلاميذ الجدد في هذه الفترة الصعبة ، التي حتمت على المشرفين على الثانوية إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها الحفاظ على صحة التلاميذ.