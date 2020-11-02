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جيدو (الدورة المفتوحة بياوندي): غياب الجزائر بسبب تعذر اقتناء تذاكر السفر

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 16:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات
جيدو (الدورة المفتوحة بياوندي): غياب الجزائر بسبب تعذر اقتناء تذاكر السفر

الجزائر - سيغيب المنتخب الوطني للجيدو (رجال وسيدات)، عن الدورة المفتوحة بياوندي الكاميرونية، المقررة يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بسبب تعذر اقتناء تذاكر السفر، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.      

وأوضح المدير الفني الوطني ، سليم بوطبشة في تصريح ل"واج" قائلا: "الاتحادية الجزائرية للجيدو، كانت تعتزم إشراك ثمانية مصارعين، منهم أربع سيدات، في الدورة المفتوحة بياوندي الكاميرونية، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري وقمنا بكل الاجراءات الادارية، الا انه في آخر المطاف لن يتسنى للمجموعة المشاركة في المنافسة، بعد تعذر اقتناء تذاكر السفر الى هذا البلد الافريقي."

واختارت الاتحادية الجزائرية للمشاركة في موعد ياوندي،- عند الرجال- كل من: فتحي نورين (-73)، عبد الرحمان بن عمادي (-90 كلغ)، لياس بويعقوب

(-100كلغ) ومحمد سفيان بلرقعة (+ 100 كلغ)، بينما لدى السيدات، مريم موسى (-52 كلغ)، امينة بلقاضي (-63 كلغ)، كوثر وعلال (- 78 كلغ) وصونيا عسلة (+ 78 كلغ).

ورغم  هذا الغياب، برمج الطاقم التقني للجيدو، تجمعا تحضيريا، يمتد حتى 8 نوفمبر، بمركز تيكجدة بالبويرة، حسب المدير الفني الوطني.

وتعد الدورة المفتوحة بياوندي، المنافسة القارية الاولى، منذ شهر مارس الماضي، بعد الغاء كل النشاطات الرياضية، بسبب وباء فبروس كورونا.

واعلن المنظمون عن مشاركة، 126 مصارعا، منهم 50 من العنصر النسوي، يمثلون 16 بلدا: الكاميرون (50 مصارعا)، بوركينافاسو (1)، الراس الاخضر (5)، جمهورية افريقيا الوسطى (4)، جمهورية الكنغو الديموقراطية (2)، التشاد (14)، كوت ديفوار (4)، جيبوتي (1)، الغابون (5) كينيا (11)، جزر موريس (1)، الموزمبيق (4)، السينغال (12) جنوب افريقيا (2) و الأوروغواي (1).

وتمثل منافسات ياوندي فرصة مواتية للمصارعين الافارقة من اجل التحضير البدني والتقني وجمع نقاط تأهلهم الى الالعاب الاولمبية بطوكيو 2021 .

واشار بوطبشة ان المنتخب الوطني على موعد ايضا مع دورة داكار (السينغال)، المقررة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر، و"مشاركتنا غير مؤكدة بعد وهي مرهونة ايضا بمدى توفر تذاكر رحلة العناصر الوطنية ام لا."

الفئات المشاركة في الدورة المفتوحة بياوندي هي :

رجال : - 60 كلغ، - 66 ملغ، - 73 كلغ، -81 كلغ، - 90 كلغ، - 100كلغ و + 100كلغ .

سيدات : - 48 كلغ، -52 كلغ، -52 كلغ، 57 كلغ، - 63 كلغ، - 70 كلغ، - 78 كلغ و + 78 كلغ .

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جيدو (الدورة المفتوحة بياوندي): غياب الجزائر بسبب تعذر اقتناء تذاكر السفر
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 تشرين2/نوفمبر 2020 16:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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