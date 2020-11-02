إتحاد الجزائر: عنتر يحي يتأسف لاضطراب التحضيرات بسبب غياب المقابلات الودّية 

الجزائر - عبر المدير العام الرياضي لفريق اتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم)، عنتر يحي، عن أسفه لعدم قدرة فريقه على إجراء مقابلات ودّية تحضيرية، لحدّ الآن، بسبب إصابة عدة لاعبين من التشكيلة العاصمية بفيروس كورونا "كوفيد 19" .

وأكّد عنتر يحي في حوار خص به الموقع الرسمي لفريق اتحاد الجزائر على شبكة الأنترنت:" أنّ التربص الذي أقامه الفريق بمستغانم و الذي خصص أساسا للجانب البدني، جرى في ظروف جيدة، لكن النقطة السلبية الوحيدة هي عدم تمكننا من برمجة مقابلات ودّية (...) لقد وجدنا أنفسنا في كل مرة مجبرين على إلغاء المقابلات بسبب تسجيل حالات ايجابية بفيروس كورونا "كوفيد 19" .

وكانت إدارة اتحاد الجزائر، قد أعلنت يوم الخميس المنصرم عن تسجيل عدة حالات ايجابية ب"كوفيد 19"، الأمر الذي أدى إلى إلغاء المقابلة الودّية التي كانت مبرمجة يوم الجمعة الماضي أمام نادي بارادو بعد أن أعلن الفريق العاصمي قبيل انطلاق المقابلة عن تسجيل إصابة خمسة عناصر من صفوفه بالفيروس .

إقرأ أيضا: اتحاد العاصمة : عنتر يحي راض عن ظروف سير التربص التحضيري بمستغانم وفي سياق متصل، أكّد عنتر يحي :" خلال تربص مستغانم، التزم اللاعبون بشكل جيد بقواعد البروتوكول الصحي، ومع هذا سجلنا إصابة بعض العناصر بهذا الفيروس (...) لقد تعاملنا مع الحالات المسجلة بأكبر قدر من الجدية من خلال عزلهم" مضيفا" كنا نرغب في لعب مقابلة ودّية لكنّ الظروف الحالية أجبرتنا على برمجة تربص إعدادي آخر يستمر لغاية 12 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة (...) سنتمكن حتما من برمجة مقابلة ودّية مع الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي ".

يستهل أصحاب الزي الأحمر و الأسود بقيادة المدرب الفرنسي الفرنسي تشيكوليني، الموسم الجديد بمقابلة ''كأس السوبر'' في ال21 من شهر نوفمبر الجاري أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية. أما في البطولة، سيلاقي نادي سوسطارة ضيفه وفاق سطيف في الجولة الأولى بملعب عمر حمادي في 28 نوفمبر المقبل.