تنس الطاولة: حوالي 60 مشاركا منتظرا في المجمع التقني الوطني

الجزائر - ينتظر حضور حوالي 60 مشاركا في أشغال المجمع التقني الوطني التي سيحتضنها مركب سفيلتاس بالشراقة (الجزائر العاصمة) السبت المقبل، حسب ما علم يوم الاحد من الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة.

هذا الاجتماع التقني -المدرج في برنامج عمل الاتحادية لسنة 2020- مخصص ل16 مديرا فرعيا تقنيا لأندية القسم الاول، 28 مديرا تقنيا للرابطات الولائية المنخرطة والنشطة، المدربين الوطنيين الثمانية الناشطين لمختلف الفئات، المدراء المنهجيين الثلاثة للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة والطبيب الفدرالي، اضافة الى "الكفاءات" المتواجدة في هذا الاختصاص والمدعوة من طرف الهيئة الفدرالية.

وسيتطرق المشاركون لعدة مواضيع، منها المنافسات الوطنية والتنظيم الرياضي، مستقبل النخبة الوطنية، المواهب الشابة، الى جانب التطوير والتكوين التقني، حسب ما اوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة، شريف درقاوي، في تصريح ل"واج".

وحسب نفس المسؤول، فإن "وضعية التكفل بالمنتخبات الوطنية والمواهب الشابة، ستأخذ حصة الأسد من نقاشات المجمع التقني."