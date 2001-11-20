Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنس الطاولة: حوالي 60 مشاركا منتظرا في المجمع التقني الوطني

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 20:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر - ينتظر حضور حوالي 60 مشاركا في أشغال المجمع التقني الوطني التي سيحتضنها مركب سفيلتاس بالشراقة (الجزائر العاصمة) السبت المقبل، حسب ما علم يوم الاحد من الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة.

هذا الاجتماع التقني -المدرج في برنامج عمل الاتحادية لسنة 2020- مخصص ل16 مديرا فرعيا تقنيا لأندية القسم الاول، 28  مديرا تقنيا للرابطات الولائية المنخرطة والنشطة، المدربين الوطنيين الثمانية الناشطين لمختلف الفئات، المدراء المنهجيين الثلاثة للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة والطبيب الفدرالي، اضافة الى "الكفاءات" المتواجدة في هذا الاختصاص والمدعوة من طرف الهيئة الفدرالية.

وسيتطرق المشاركون لعدة مواضيع، منها المنافسات الوطنية والتنظيم الرياضي، مستقبل النخبة الوطنية، المواهب الشابة، الى جانب التطوير والتكوين التقني، حسب ما اوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة، شريف درقاوي، في تصريح ل"واج".

وحسب نفس المسؤول، فإن "وضعية التكفل بالمنتخبات الوطنية والمواهب الشابة، ستأخذ حصة الأسد من نقاشات المجمع التقني."

كلـمات مفتـاحيــة :
تنس الطاولة: حوالي 60 مشاركا منتظرا في المجمع التقني الوطني
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 20:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.01

الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية بن عمر بوزغود في ذمة الله

20.11.01

الاستفتاء على تعديل الدستور: نسبة المشاركة بلغت 44ر18 بالمائة على الساعة الخامسة مساء

20.11.01

مشروع تعديل الدستور منح الفرصة للشعب الجزائري لإبداء رأيه حول إرساء أسس الجزائر الجديدة

20.11.01

تنس الطاولة: حوالي 60 مشاركا منتظرا في المجمع التقني الوطني

20.11.01

الاستفتاء حول تعديل الدستور: إستمرار التصويت في المملكة المتحدة وايرلندا

20.11.01

جبهة البوليساريو تدعو مجلس حقوق الانسان لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.29

الجزائر ستقوم "تدريجيا" بإنجاز محطات توليد كهرباء من الآن فصاعدا

20.10.29

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

20.10.30

باتنة: المجاهد أحمد غقالي في ذمة الله

20.10.27

وهران : تكريم 100 تلميذ متفوق في امتحانات نهاية السنة الدراسية (2019/2020)