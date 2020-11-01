Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر

الجزائر - من المنتظر ان ينطلق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة, أواخر شهر ديسمبر, حسب ما علم الاحد من مديرية التنظيم الرياضي للهيئة الفدرالية.

وصرح مدير التنظيم الرياضي, منصور آيت سعيد, ل"واج" قائلا : "النشاطات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة للموسم الجديد من المفروض ان تنطلق ديسمبر المقبل, بعد اكثر من ثمانية أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)".

جدير ذكره ان الموسم الماضي (2019-2020) توقف في شهر مارس بسبب كوفيد-19 و أعلن بعده عن موسم ابيض, دون منح اي لقب أو اقرار النزول و الصعود.

وبالنسبة للموسم الجديد, يرتقب عقد اجتماعات و اجراء نقاشات مثلما جرت عليه العادة, بين مديرية التنظيم الرياضي ومختلف المسؤولين التقنيين للرابطات والجمعيات, قصد وضع رزنامة منافسات.

و اضاف نفس المسؤول: "برمجنا البدء في عملية الاشتراكات في نوفمبر الجاري وخلال الاسبوع الثالث من نفس الشهر, سننظم اجتماعات لمناقشة و اعداد الرزنامة الوطنية للمنافسات, حسب حجم كل اختصاص رياضي اضافة الى اعتماد بروتوكول صحي ناجع",  مشيرا الى ان هذه الاجتماعات ستعقد بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وحسب آيت سعيد, فإنه "بسبب الوضعية الصحية الحالية, اقترحت على المكتب الفدرالي إرسال, عبر البريد الالكتروني, كل الوثائق الضرورية لمختلف الجهات ومنحناها مهلة اسبوع لإفادتنا بمقترحاتها وبعدها سيتم تنظيم اجتماع عن بعد لمناقشة التفاصيل الاخرى."

و استطرد قائلا : "نحن مضطرون لإعطاء شهر للتحضيرات على الأقل قبل الشروع في المنافسات. نعرف ان كل القاعات الرياضية مغلقة و اغلبية الاندية متوقفة عن التدريبات باستثناء الرياضيين المتأهلين الى الالعاب البرالمبية او الباحثين عن التأهل لموعد طوكيو.  الامر صعب ولا ندري ماذا تخفيه الايام".

و أكد مدير التنظيم الرياضي ان الاتحادية تتابع تطور الاحداث وتبقى في استماعلتعليمات السلطات الصحية والرياضية في البلاد فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 18:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.01

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور : أقوال أهم الشخصيات السياسية عقب أدائها لواجبها…

20.11.01

رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر

20.11.01

جريدة المساء تصدر عددا خاصا بمناسبة الذكرى 66 للاندلاع الثورة التحريرية واستفتاء تعديل…

20.11.01

الاستفتاء حول تعديل الدستور : السيد بلحيمر يؤدي واجبه الانتخابي

20.11.01

التصويت على مشروع تعديل الدستور "محطة تجسد تكريس الإرادة الشعبية"

20.11.01

الاستفتاء حول تعديل الدستور: سمير عبد الواحد ينتخب لأول مرة "لاستكمال تضحيات الشهداء…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.29

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

20.10.29

الرئيس تبون يباشر تلقي العلاج بألمانيا وحالته الصحية "لا تدعو للقلق"

20.10.29

الجزائر ستقوم "تدريجيا" بإنجاز محطات توليد كهرباء من الآن فصاعدا

20.10.29

حرائق الغابات: وزارة الفلاحة تضع حصيلة للتعويضات