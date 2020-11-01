رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة: انطلاق الموسم الرياضي منتظر أواخر ديسمبر

الجزائر - من المنتظر ان ينطلق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة, أواخر شهر ديسمبر, حسب ما علم الاحد من مديرية التنظيم الرياضي للهيئة الفدرالية.

وصرح مدير التنظيم الرياضي, منصور آيت سعيد, ل"واج" قائلا : "النشاطات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة للموسم الجديد من المفروض ان تنطلق ديسمبر المقبل, بعد اكثر من ثمانية أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)".

جدير ذكره ان الموسم الماضي (2019-2020) توقف في شهر مارس بسبب كوفيد-19 و أعلن بعده عن موسم ابيض, دون منح اي لقب أو اقرار النزول و الصعود.

وبالنسبة للموسم الجديد, يرتقب عقد اجتماعات و اجراء نقاشات مثلما جرت عليه العادة, بين مديرية التنظيم الرياضي ومختلف المسؤولين التقنيين للرابطات والجمعيات, قصد وضع رزنامة منافسات.

و اضاف نفس المسؤول: "برمجنا البدء في عملية الاشتراكات في نوفمبر الجاري وخلال الاسبوع الثالث من نفس الشهر, سننظم اجتماعات لمناقشة و اعداد الرزنامة الوطنية للمنافسات, حسب حجم كل اختصاص رياضي اضافة الى اعتماد بروتوكول صحي ناجع", مشيرا الى ان هذه الاجتماعات ستعقد بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وحسب آيت سعيد, فإنه "بسبب الوضعية الصحية الحالية, اقترحت على المكتب الفدرالي إرسال, عبر البريد الالكتروني, كل الوثائق الضرورية لمختلف الجهات ومنحناها مهلة اسبوع لإفادتنا بمقترحاتها وبعدها سيتم تنظيم اجتماع عن بعد لمناقشة التفاصيل الاخرى."

و استطرد قائلا : "نحن مضطرون لإعطاء شهر للتحضيرات على الأقل قبل الشروع في المنافسات. نعرف ان كل القاعات الرياضية مغلقة و اغلبية الاندية متوقفة عن التدريبات باستثناء الرياضيين المتأهلين الى الالعاب البرالمبية او الباحثين عن التأهل لموعد طوكيو. الامر صعب ولا ندري ماذا تخفيه الايام".

و أكد مدير التنظيم الرياضي ان الاتحادية تتابع تطور الاحداث وتبقى في استماعلتعليمات السلطات الصحية والرياضية في البلاد فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا.