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دراجات : الكونفدرالية الإفريقية تصادق على تعديل القوانين

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
دراجات : الكونفدرالية الإفريقية تصادق على تعديل القوانين

 

الجزائر - صادقت الاتحاديات العضوة في الكونفدرالية الإفريقية للدراجات, بما فيها الجزائر, بالإجماع على تعديل قوانين الهيئة القارية و مطابقتها مع قوانين الاتحاد الدولي, وذلك خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي عقد أمس السبت بتقنية التواصل المرئي عن بعد.

و أوضح رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات, خير الدين برباري, الذي مثل الجزائر في أشغال هذا المؤتمر الاستثنائي, عبر صفحته على "فايسبوك" : "تشرفت بتمثيل بلدي في المؤتمر الاستثنائي للكونفدرالية الإفريقية للدراجات (...) والذي انتهى بالمصادقة على تعديل قوانين الاتحاد الإفريقي للعبة و مطابقتها مع قوانين الاتحاد الدولي".

و أضاف القائم الأول على شؤون الاتحادية الجزائرية أن هذا المؤتمر كان "فرصة سمحت لنا بمناقشة أهم المشاكل التي تعاني منها الدراجة الافريقية وتم تقديم عرض حال لبرنامج تطويرها في الجزائر".

و بهذا الخصوص, أكد برباري أن رئيس الاتحاد الدولي, ديفيد لابارتيان, أكد "التزام هيئته بمرافقة نوعية لمختلف أقطاب التطوير للمواهب الشابة في بلادنا".

 

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دراجات : الكونفدرالية الإفريقية تصادق على تعديل القوانين
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 16:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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