كرة القدم / الرابطة الأولى - وفاق سطيف: "اللاعبون تجاوبوا جيدا مع الحجم المكثف للعمل" (الكوكي)

الجزائر - أعرب المدرب التونسي لوفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى)، نبيل الكوكي، عن ارتياحه للتحضيرات التي قام بها فريقه لحد الآن، تحسبا لانطلاق البطولة يوم 28 نوفمبر.

و أوضح نبيل الكوكي في حوار خص به الصفحة الرسمية لوفاق سطيف على فايسبوك أن فريقه قام خلال فترة التربص التي دامت 15 يوما ب24 حصة تدريبية ولعب ثلاث مقابلات ودية، مضيفا ان "هذا التربص كان جد شاق للاعبين بالنظر إلى الحجم الكبير للعمل لكنهم استجابوا جيدا لهذه الوتيرة (...) لقد سجلنا بعض النقائص لكن لحسن الحظ لم نسجل أي إصابة و انهينا التربص بتعداد كامل".

ويبقى وفاق سطيف على تعادل بقواعده ضد نجم مقرة (2-2) في مقابلة ودية تعد الثالثة للفريق في هذه الفترة بعد تلك التي فاز فيها على فريق الناحية العسكرية الخامسة (3-2) والخسارة في الثانية أمام شبيبة سكيكدة (1-2).

و أوضح الكوكي : "لقد ركزنا عملنا على الجانب البدني (...) أتمنى أن يؤتي هذا العمل ثماره خلال الموسم"، مستطردا : "سنشرع في الأيام القليلة المقبلة في الجانب التكتيكي (...) اعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

قبل انطلاق البطولة، سيلعب وفاق سطيف أربع مقابلات ودية أخرى: الاولى يوم 10 نوفمبر بسطيف ضد أولمبي المدية و الثانية يوم 14 نوفمبر بسطيف كذلك ضد شبيبة القبائل ثم الأربعاء 18 من نفس الشهر أمام جمعية عين مليلة بديار هذه الأخيرة و أخيرا يوم السبت 21 نوفمبر ضد فريق ستحدد هويته في وقت لاحق.

ومعلوم ان وفاق سطيف كان قد أنهى الموسم المنصرم في المركز الثالث، وسيستهل الموسم المقبل (2020 /2021) بالتنقل للعاصمة لمواجهة اتحاد الجزائر.