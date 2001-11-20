الرابطة الأولى - تحضيرات: أولمبي الشلف يفوز وديا على جمعية عين مليلة (1-0)

الجزائر - تفوق فريق أولمبي الشلف على جمعية عين مليلة بنتيجة (1-0)، الشوط الأول: 0-0، اليوم السبت بالشلف، في مباراة ودية، تدخل ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وخلال أطوار الشوط الثاني، سجل بن زازة الهدف الوحيد في اللقاء لفائدة "الشلفاوة".

ويتنقل أولمبي الشلف لمواجهة نجم مقرة خارج الديار يوم 28 نوفمبر، برسم الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بينما تستضيف جمعية عين مليلة، البطل شباب بلوزداد.