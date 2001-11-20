Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى - تحضيرات: أولمبي الشلف يفوز وديا على جمعية عين مليلة (1-0)

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 09:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

الجزائر - تفوق فريق أولمبي الشلف على جمعية عين مليلة بنتيجة (1-0)، الشوط الأول: 0-0، اليوم السبت بالشلف، في مباراة ودية، تدخل ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وخلال أطوار الشوط الثاني، سجل بن زازة الهدف الوحيد في اللقاء لفائدة "الشلفاوة".

ويتنقل أولمبي الشلف لمواجهة نجم مقرة خارج الديار يوم 28 نوفمبر، برسم الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بينما تستضيف جمعية عين مليلة، البطل شباب بلوزداد.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى - تحضيرات: أولمبي الشلف يفوز وديا على جمعية عين مليلة (1-0)
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 09:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.01

تلفزيون عمومي: الإطلاق الرسمي لقناة "الذاكرة"

20.11.01

ذكرى اندلاع الثورة التحريرية: شنقريحة يترأس حفل استقبال

20.11.01

الرابطة الأولى - تحضيرات: أولمبي الشلف يفوز وديا على جمعية عين مليلة (1-0)

20.11.01

هزة أرضية بشدة 3ر3 درجات بعين الترك (ولاية وهران)

20.11.01

مشروع تعديل الدستور: رهان المشاركة الشعبية من إبراز اهتمامات الصحافة الوطنية

20.11.01

الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: افتتاح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.29

الرئيس تبون يباشر تلقي العلاج بألمانيا وحالته الصحية "لا تدعو للقلق"

20.10.29

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

20.10.27

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

20.10.29

الجزائر ستقوم "تدريجيا" بإنجاز محطات توليد كهرباء من الآن فصاعدا