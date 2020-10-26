Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كاراتي دو ( افريقيا): تنظيم  الطبعة الاولى لبطولة افريقيا كاتا ( اقل من 14 سنة) عن بعد 

  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 16:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - ينظم اتحاد الفدراليات الافريقية للكاراتي دو، الطبعة الاولى لبطولة افريقيا - كاتا عن بعد، لفئة اقل من 14 سنة ( ذكور واناث) في الفترة من 13 الى 30 نوفمبر المقبل،  حسبما علم من رئيس لجنة تنظيم  المنافسات، الجزائري، ياسين اعراب.

واوضح اعراب في تصريح ل"واج" قائلا : " البطولة تعتبر سابقة اولى في الكاراتي دو  وهي مفتوحة لفئة اقل من 14 سنة ( من 8 الى 14 سنة) لفائدة مصارعي المنتخبات الوطنية، بمعدل 3 رياضيين لكل بلد وفي كل فئة عمرية.  المنافسة تقام بالقاعات الفديرالية لكل اتحادية، وبشروط صارمة خلال المسابقات ( بساط، لباس وغيرها)"، مضيفا ان التسجيلات تنتهي يوم الاحد حسب التاريخ المحدد من قبل لجنة التنظيم.

وتسمح المنافسة لرياضيي ال50 اتحادية عضوة في اتحاد الفديراليات الافريقية للكاراتي دو، بتقييم مستوى الرياضيين الذي توقفوا عن التحضيرات  منذ وباء فيروسي كورونا.

وجدير بالذكر انه لحد الان، لا توجد بطولة افريقيا خاصة بفئة اقل من 14 سنة والفرصة مواتية  لهم للتنافس بمناسبة الطبعة الاولى للكاراتي دو ( كاتا).

وعلى هامش الطبعة 1 لبطولة افريقيا - كاتا ( اقل من 14 سنة)، ينظم اتحاد الفديراليات الافريقية للكاراتي دو،  تربصات لفائدة الحكام (7- 27 نوفمبر) والمدربين ( 7- 15 نوفمبر) عن طريق التحاضر المرئي عن بعد . وتمتد  التربصات

على مدار  شهرين ، بمعدل  ساعة ونصف في كل اسبوع  وفي  نهاية التجمع يجتاز المتربصون اختبار كتابي، حسب نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
كاراتي دو ( افريقيا): تنظيم  الطبعة الاولى لبطولة افريقيا كاتا ( اقل من 14 سنة) عن بعد 
  أدرج يـوم : السبت, 31 تشرين1/أكتوير 2020 16:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.31

كورونا :291 إصابة جديدة، 187حالة شفاء و8 وفيات

20.10.31

إنطلاق الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الاثنين المقبل بليبيا

20.10.31

كاراتي دو ( افريقيا): تنظيم  الطبعة الاولى لبطولة افريقيا كاتا ( اقل من 14 سنة) عن بعد 

20.10.31

مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم يزور المجاهد لخضر بورقعة المتواجد بالمستشفى

20.10.31

"مطاريس" لرشيد بن حاج يتوج في مهرجان كان للفيلم الأفريقي بفرنسا

20.10.31

خنشلة: ربط أزيد من 150 سكنا ببلدية أولاد رشاش بشبكة الغاز الطبيعي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.29

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

20.10.29

الرئيس تبون يباشر تلقي العلاج بألمانيا وحالته الصحية "لا تدعو للقلق"

20.10.27

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

20.10.29

ورقلة: بداية التصويت بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية