كاراتي دو ( افريقيا): تنظيم  الطبعة الاولى لبطولة افريقيا كاتا ( اقل من 14 سنة) عن بعد 

الجزائر - ينظم اتحاد الفدراليات الافريقية للكاراتي دو، الطبعة الاولى لبطولة افريقيا - كاتا عن بعد، لفئة اقل من 14 سنة ( ذكور واناث) في الفترة من 13 الى 30 نوفمبر المقبل، حسبما علم من رئيس لجنة تنظيم المنافسات، الجزائري، ياسين اعراب.

واوضح اعراب في تصريح ل"واج" قائلا : " البطولة تعتبر سابقة اولى في الكاراتي دو وهي مفتوحة لفئة اقل من 14 سنة ( من 8 الى 14 سنة) لفائدة مصارعي المنتخبات الوطنية، بمعدل 3 رياضيين لكل بلد وفي كل فئة عمرية. المنافسة تقام بالقاعات الفديرالية لكل اتحادية، وبشروط صارمة خلال المسابقات ( بساط، لباس وغيرها)"، مضيفا ان التسجيلات تنتهي يوم الاحد حسب التاريخ المحدد من قبل لجنة التنظيم.

وتسمح المنافسة لرياضيي ال50 اتحادية عضوة في اتحاد الفديراليات الافريقية للكاراتي دو، بتقييم مستوى الرياضيين الذي توقفوا عن التحضيرات منذ وباء فيروسي كورونا.

وجدير بالذكر انه لحد الان، لا توجد بطولة افريقيا خاصة بفئة اقل من 14 سنة والفرصة مواتية لهم للتنافس بمناسبة الطبعة الاولى للكاراتي دو ( كاتا).

وعلى هامش الطبعة 1 لبطولة افريقيا - كاتا ( اقل من 14 سنة)، ينظم اتحاد الفديراليات الافريقية للكاراتي دو، تربصات لفائدة الحكام (7- 27 نوفمبر) والمدربين ( 7- 15 نوفمبر) عن طريق التحاضر المرئي عن بعد . وتمتد التربصات

على مدار شهرين ، بمعدل ساعة ونصف في كل اسبوع وفي نهاية التجمع يجتاز المتربصون اختبار كتابي، حسب نفس المصدر.