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الرابطة الأولى: وفاق سطيف يتعادل وديا مع نجم مقرة (2-2)

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 19:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - تعادل وفاق سطيف مع نجم مقرة بنتيجة (2-2)، الشوط الأول: 0-2، اليوم الجمعة بملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، في مباراة ودية، تدخل ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

واستهل الضيوف مجريات اللقاء بجدية، حيث تمكنوا من تجسيد تفوقهم عبر هدفي ابري (د 32) و دمان (د 39). أما مجريات الشوط الثاني، شهدت استفاقة أبناء "عين الفوارة" عبر تعديل النتيجة من قبل الثنائي غشّة (د 60) و لعريبي (د 84).

ويعد هذا ثالث لقاء إعدادي لأشبال المدرب نبيل الكوكي، أثناء هذه الفترة التحضيرية، بعد تغلبهم على فريق الناحية العسكرية الخامسة بنتيجة (3-2)، ثم خسارتهم أمام الصاعد الجديد إلى المحترف الأول شبيبة سكيكدة (1-2).

كما سيخوض الوفاق مواجهتين وديتين دائما بسطيف، يومي 10 و 14 نوفمبر المقبل ضد أولمبي المدية وشبيبة القبائل على التوالي، قبل أن تختتم فترته التحضيرية يوم 18 نوفمبر أمام جمعية عين مليلة.

ويتبارى وفاق سطيف مع اتحاد الجزائر بالعاصمة يوم 28 نوفمبر، برسم الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: وفاق سطيف يتعادل وديا مع نجم مقرة (2-2)
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 19:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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