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الاتحادية الجزائرية للدراجات/ 2020-2021: برمجة الملتقى التقني الوطني يوم 7 نوفمبر بالجزائر

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 17:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الاتحادية الجزائرية للدراجات/ 2020-2021: برمجة الملتقى التقني الوطني يوم 7 نوفمبر بالجزائر

الجزائر - سيعقد الملتقى التقني الوطني للاتحادية الجزائرية للدراجات، يوم 7 نوفمبر المقبل، بداية من الساعة الـ 00ر09 بأحد فنادق مدينة اسطاوالي (الجزائر العاصمة)، تحسبا لتحضيرات الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، حسبما أعلنته اليوم الجمعة الهيئة الفيدرالية عبر حسابها الرسمي على منصة فايسبوك.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع التقليدي السنوي برئاسة المدير الفني الوطني عديد النقاط، تتعلق "بالتنظيم الرياضي، النخبة الوطنية، المواهب الشابة، التطوير والتكوين، نظام التأهيل، ناهيك عن المتفرقات"، حسب بيان الاتحادية.

ويشارك في هذا الملتقى التقني في ظل "التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي" للوقاية من فيروس كورونا، كل من "المدير الفني لكل رابطة ولائية منخرطة في الاتحادية للموسم 2020-2021، المديرون الفنيون للأندية التي تحتل مرتبة ضمن العشرة الأوائل في ترتيب الاتحادية لسنة 2019، وكذا المدربون الوطنيون لمختلف الفئات السنية"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف البيان: "كما سيحضر الملتقى الوطني كل من المدراء المنهجيون للاتحادية، الطبيب الفيدرالي والشخصيات التي تدعوها الهيئة الفيدرالية، وهم الأعضاء القانونيون، حسبما ينص عليه القانون الأساسي للاتحادية الجزائرية للدراجات.

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الاتحادية الجزائرية للدراجات/ 2020-2021: برمجة الملتقى التقني الوطني يوم 7 نوفمبر بالجزائر
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 17:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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