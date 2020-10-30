Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى لكرة القدم: "يمكن للبطولة أن تنطلق ولكن بمراعاة شروط محددة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الرابطة الأولى لكرة القدم: &quot;يمكن للبطولة أن تنطلق ولكن بمراعاة شروط محددة&quot;

الجزائر - اعتبر الدكتور بقاط بركاني عضو اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، أنه ممكن أن تنطلق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ولكن بمراعاة وتطبيق شروط محددة، حسبما صرح به اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية.

وقال الدكتور: ''لا يوجد أي سبب يجعل البطولة لا تنطلق ولكن بتطبيق شروط معينة وانباع بروتوكول صحي خاص من أجل الحفاظ على صحة الجميع وتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد''.

وحددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، تاريخ السبت 28 نوفمبر، لإجراء أول جولة ضمن الموسم الكروي 2020 - 2021 بحضور 20 ناديا عوض 16 ناديا وذلك تطبيقا للنظام الهرمي الجديد للمنافسة.

وأضاف الدكتور بقاط بركاني: ''الرياضيين بصفة عامة ولاعبو كرة القدم بصفة عامة غير مستبعدين. لا يمكننا أخذ بعين الاعتبار أمثلة عن بعض اللاعبين الأوروبيين مثل النجم كريستيانو رونالدو والقول أن الفيروس لا يشكل أي خطر. الفيروس يمكن أن يكون خطير للرياضيين والذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر''.

إقرأ أيضا: اتحاد الجزائر/ كورونا فيروس: اكتشاف عدة حالات ايجابية في الفريق

وحددت الفاف تاريخ 21 نوفمبر من أجل إجراء كأس السوبر بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة).

يذكر أن موسم 2019 - 2020 لم يتم استكماله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الجزائر. وكان أعضاء الجمعية العامة للهيئة الفدرالية قد اختاروا خلال شهر يوليو الفارط، اقتراح تحديد البطل والصاعدين وإلغاء السقوط بالنسبة للموسم الفارط.

آخر تعديل على الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 17:10
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الرابطة الأولى لكرة القدم: "يمكن للبطولة أن تنطلق ولكن بمراعاة شروط محددة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 30 تشرين1/أكتوير 2020 16:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.30

الاتحادية الجزائرية للدراجات/ 2020-2021: برمجة الملتقى التقني الوطني يوم 7 نوفمبر بالجزائر

20.10.30

فتح الوكالات الرئيسية لاتصالات الجزائر يوم الفاتح نوفمبر  

20.10.30

غرداية: ثلاثة قتلى وخمسة جرحى في حادث مرور جنوب مدينة المنيعة

20.10.30

ثورة 1 نوفمبر، ثمرة الحركات الثورية منذ 1830

20.10.30

كورونا: 319 إصابة جديدة، 195 حالة شفاء و 7 وفيات

20.10.30

كرة القدم/زيمبابوي: قائمة مؤقتة ب 24 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.28

فتح الطريق الحمدانية -المدية أمام حركة المرور

20.10.27

استحداث ديناميكية تنموية كبيرة بمناطق الظل

20.10.29

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من رؤساء دول شقيقة وصديقة

20.10.29

ورقلة: بداية التصويت بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020