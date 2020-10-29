كرة القدم / الجزائر-زيمبابوي: الاتحادية الزيمبابوية تبحث عن مصادر لتمويل رحلة الجزائر

هراري - تسعى الاتحادية الزيمبابوية لكرة القدم، التي تواجه صعوبات مالية، للحصول على مساهمة من مختلف الشركاء لتمويل رحلة منتخب بلادها لمواجهة منتخب الجزائر في 12 نوفمبر المقبل برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021.

وصرح نائب رئيس الاتحادية بالنيابة، فليمون ماتشانا، لصحيفة "نيوزداي" أنه يأمل أن يساعد أصحاب المصلحة الآخرون، مثل الحكومة، في دعم الرحلة إلى الجزائر .

ومن المتوقع أن يدفع الاتحاد الزيمبابوي أكثر من 200 ألف دولار ، حيث سيستأجر الفريق طائرة لعدم وجود رحلات مباشرة إلى الجزائر العاصمة. فأرخص عرض حتى الآن يقدر بقيمة 152000 دولار.

وفي سعيها لإيجاد طرق لخفض تكلفة السفر، تعتمد الهيئة الفيدرالية أيضًا على آباء حوالي عشرين طالبًا تقطعت بهم السبل في الجزائر والذين يمكنهم الاستفادة من توفر الطائرة المستأجرة للعودة إلى الوطن، حسب المصدر نفسه.

وقال مشانا" "إنه وضع صعب للغاية لأنه لا توجد رحلات جوية إلى الجزائر".

مضيفًا: "الخيار المتاح لدينا هو استئجار طائرة، ولكنه طريق مكلف مرة أخرى لأن أرخص سعر لطائرة ذات 40 مقعدًا هو 152 ألف دولار (...)، لذلك فإننا نستكشف خيارات طائرة أكبر لأن هناك حوالي 20 طالبًا موجودون حاليًا في الجزائر ويرغبون في العودة إلى ديارهم ".

وتمنى المسؤول: "نأمل أن يكون لدينا شركاء مثل الحكومة وأولياء أمور هؤلاء الطلبة على متن الطائرة للمساعدة في دعم الرحلة. إنه أمر صعب حقًا ، لكن علينا التزام بإكمال المشروع وعلينا إيجاد الامكانيات للوصول إلى هناك".

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي في البداية يوم الخميس 12 نوفمبر على ملعب 5 يوليو الأولمبي بالجزائر العاصمة (الساعة 8:30 مساءً) ، قبل الانتقال إلى هراري لمواجهة فريق "واريوس" يوم الإثنين 16 من نفس الشهر (00ر16 سا بالتوقيت الجزائري).

في نهاية الجولة الثانية من المجموعة الثامنة، احتلت الجزائر المركز الأول برصيد 6 نقاط، متقدمة على زيمبابوي (4 نقاط) وبوتسوانا (نقطة واحدة) على التوالي، بينما تأتي زامبيا في المؤخرة برصيد 0 نقطة. يتأهل أول فريقين من المجموعة للمرحلة النهائية من كأس إفريقيا للأمم-2021.