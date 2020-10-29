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اتحاد الجزائر/ كورونا فيروس: اكتشاف عدة حالات ايجابية في الفريق

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
اتحاد الجزائر/ كورونا فيروس: اكتشاف عدة حالات ايجابية في الفريق

الجزائر - أعلن اتحاد الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى)، اليوم الخميس، عن اكتشاف عدة حالات ايجابية ''بدون أعراض'' لفيروس كورونا المستجد، عشية اللقاء الودي الذي برمج يوم الجمعة أمام الجار نادي بارادو.

وكتب النادي في بيان عبر صفحته رسمية على الفايسبوك: ''امتثالاً واستمراراً لقواعد البروتوكول الصحي و مع الاهتمام أيضاً بالحفاظ على صحة لاعبينا وصحة الفريق المنافس ، أجرى نادينا اختبارات PCR جديدة قبل 48 ساعة من المباراة الودية التي كانت مبرمجة ضد نادي بارادو (هذا الجمعة ، 30 أكتوبر الساعة 4 مساءً بملعب حيدرة). لسوء الحظ ، تشير النتائج النهائية التي تم الحصول عليها إلى وجود عدة حالات إيجابية بدون أعراض''.

وكان ''الاتحاد'' قد أعلن يوم الأحد الفارط عن وجود خمس حالات ايجابية لكن دون أعراض.

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وجاء أيضا في البيان: ''ولهذه الاسباب  ، تم اتخاذ قرار بوضع مجموعتنا بأكملها في  الحجر بفندق في ضواحي العاصمة. بالمقابل فان الاستعدادات ستستمر للاعبين غير المصابين''.

ومن المقرر أن يخوض اتحاد الجزائر خمس لقاءات ودية على الأقل قبل انطلاق الموسم وكذلك مباراة ''كأس السوبر'' في ال21 من شهر نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية. أما في البطولة، سيلاقي نادي سوسطارة ضيفه وفاق سطيف في الجولة الأولى بملعب عمر حمادي.

 

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اتحاد الجزائر/ كورونا فيروس: اكتشاف عدة حالات ايجابية في الفريق
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:45     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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