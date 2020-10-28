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لقاء ودي محتمل (الجزائر-فرنسا)- زطشي: "من الصعب إيجاد موعد في القريب العاجل"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
لقاء ودي محتمل (الجزائر-فرنسا)- زطشي: &quot;من الصعب إيجاد موعد في القريب العاجل&quot;

الجزائر - اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، خير الدين زطشي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أنه "من الصعب" إيجاد موعد للقاء ودي بين المنتخبين الجزائري ونظيره الفرنسي في القريب العاجل.

وأوضح زطشي في ندوة صحفية  عقدها على هامش الجمعية العامة العادية للفاف، بفندق "شيراطون" أنه "من الصعب جدا إيجاد تاريخ للمباراة الودية المحتملة بين الجزائر وفرنسا، وذلك بالنظر للبرمجة المكثفة للاتحاد الدولي (فيفا) سيما في ظل جائحة كورونا".

وكان المقرر إجراء لقاء ودي ثاني بين الفريقين الجزائري والفرنسي نهاية السنة الجارية بالملعب الجديد بوهران، غير أنه تأجل بسبب التغييرات التي عرفتها رزنامة الاتحاد الدولي على إثر تفشي جائحة كورونا (كوفيد19) عبر العالم.

وأضاف زطشي "نحن بحاجة إلى موافقة السلطات العمومية، لكن الإشكال يكمن في عدم توفر تاريخ للعب".

واختتم قائلا "تحدثت مع نظيري الفرنسي نويل لوغريت، وكلانا متحمس لتنظيم هذا اللقاء بين منتخبي بلدينا".

وسبق للمنتخبين وأن التقيا في مباراة ودية في أكتوبر سنة 2001، بالعاصمة الفرنسية باريس، وعاد الفوز خلالها إلى "الديكة" (4-1). و سجل هدف المنتخب الجزائري جمال بلماضي المدرب الحالي للخضر.

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لقاء ودي محتمل (الجزائر-فرنسا)- زطشي: "من الصعب إيجاد موعد في القريب العاجل"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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