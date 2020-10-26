الرابطة الأولى (تحضيرات) : فوز شباب قسنطينة على نصر حسين داي وديا (1-0)

و سجل الهدف الوحيد للقاء اللاعب أمقران في الدقيقة ال84 لصالح "السنافر".
وسيشرع شباب قسنطينة الموسم الجديد للرابطة الأولى, المقرر انطلاقه يوم 28 نوفمبر, داخل قواعده باستقباله للصاعد الجديد, وداد تلمسان, بينما تستقبل "النصرية" فريق مولودية وهران.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - تغلب شباب قسنطينة على نصر حسين داي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) يوم الثلاثاء بملعب بن عبد المالك بقسنطينة, في مباراة ودية تحضيرية للناديين لموسم 2020-2021 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
و سجل الهدف الوحيد للقاء اللاعب أمقران في الدقيقة ال84 لصالح "السنافر".
وسيشرع شباب قسنطينة الموسم الجديد للرابطة الأولى, المقرر انطلاقه يوم 28 نوفمبر, داخل قواعده باستقباله للصاعد الجديد, وداد تلمسان, بينما تستقبل "النصرية" فريق مولودية وهران.