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الرابطة الأولى (تحضيرات) : فوز شباب قسنطينة على نصر حسين داي وديا (1-0)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 20:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات

الجزائر - تغلب شباب قسنطينة على نصر حسين داي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) يوم الثلاثاء بملعب بن عبد المالك بقسنطينة, في مباراة ودية تحضيرية للناديين لموسم 2020-2021 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و سجل الهدف الوحيد للقاء اللاعب أمقران في الدقيقة ال84 لصالح "السنافر".

وسيشرع شباب قسنطينة الموسم الجديد للرابطة الأولى, المقرر انطلاقه يوم 28 نوفمبر, داخل قواعده باستقباله للصاعد الجديد, وداد تلمسان, بينما تستقبل "النصرية" فريق مولودية وهران.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى (تحضيرات) : فوز شباب قسنطينة على نصر حسين داي وديا (1-0)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 20:03     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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