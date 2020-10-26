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الرابطة 1 (مباراة ودية) : فوز شبيبة سكيكدة أمام وفاق سطيف (2-1)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - فاز نادي شبيبة سكيكدة امام  نظيره وفاق سطيف بنتيجة 2-1 ( الشوط الاول : 1-1), في  مباراة ودية جرت يوم الثلاثاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وأحرز هدفي الصاعد الجديد للرابطة 1, شبيبة سكيكدة  كل من, زحزوز ( د30) ومرزوقي ( 50ج , ضربة جزاء), فيما عدل  درفلو النتيجة  لوفاق سطيف , مع نهاية الشوط الأول.

وتعتبر هذه  النتيجة الايجابية الثانية لشبيبة سكيكدة , بعد نتيجة التعادل التي سجلها يوم السبت الماضي امام نادي نجم مقرة (1-1).

وفي مواجهة ودية اخرى, جرت يوم الاربعاء الماضي, فاز وفاق سطيف امام ممثل الناحية العسكرية الثانية بنتيجة 3- 2.

و تنهي التشكيلة السطايفية مبارياتها الودية يوم الجمعة ( 15سا), امام نادي نجم مقرة , ايضا بملعب 8 ماي 1945.

و يتنقل وفاق سطيف خلال الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الجزائرية الاولى , المقررة في 28 نوفمبر , الى الجزائر العاصمة لملاقاة  اتحاد الجزائر, بينما تحل شبيبة سكيكدة ضيفة على اتحاد  بسكرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة 1 (مباراة ودية) : فوز شبيبة سكيكدة أمام وفاق سطيف (2-1)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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