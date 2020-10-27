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الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : زطشي يبقي الغموض حول مسألة العهدة الثانية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - فضل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), خير الدين زطشي, الذي يقترب من نهاية عهدته, عدم الكشف عن قراره بالترشح من عدمه لعهدة ثانية على رأس هذه الهيئة الكروية.

و أوضح رئيس الفاف في ندوة صحفية نشطها اليوم الثلاثاء بالجزائر على هامش الجمعية العامة العادية, قائلا : "الأولوية تتمثل في التسيير الأفضل لشؤون كرة القدم الوطنية. بالنسبة لرئاسة الفاف, سندرس المسألة في الوقت المناسب".

و ذكر زطشي في سياق حديثه بأن أولويته الأخرى "هي عقد جمعية عامة استثنائية في أقرب الآجال, لتكييف قوانين الفاف مثلما يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

و يقول رئيس الفاف ما يلي: "الشيء المؤكد هو أننا لن نتمكن من عقد جمعية عامة انتخابية قبل تكييف القوانين. أتمنى أن تكون الجمعية العامة الاستثنائية نهاية السنة الجارية, حتى نتمكن من تنظيم الجمعية الانتخابية في مارس 2021".

لكن, على الهيئة الكروية الحصول أولا على موافقة وزارة الشباب الرياضة لعقد الجمعية الاستثنائية, بعد قرار الوزارة منع الاتحاديات الرياضية من احداث اي تغيير على القوانين خلال الأشهر الأخيرة للعهدة الأولمبية 2017-2020.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : زطشي يبقي الغموض حول مسألة العهدة الثانية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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