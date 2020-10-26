الجزائر : البطولة ستنطلق "مثلما هو مبرمج" يوم 28 نوفمبر (زطشي)

الجزائر- يرتقب أن تنطلق بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم, مثلما تمت برمجته في 28 نوفمبر المقبل, "إلا في حال قوة قاهرة", حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء رئيس الاتحادية الجزائرية (فاف), خير الدين زطشي.

وصرح زطشي على هامش الجمعية العامة العادية بالجزائر أن "بعد عودتها الى التدريبات, أبدت الأندية جاهزية لمحاربة وباء كورونا. هناك عدة عوامل مشجعة تجعلني متفائلا بعودة البطولة, والتي يرتقب أن تنطلق مثلما هو مبرمج بتاريخ 28 نوفمبر القادم".

وذكر زطشي أن "الوباء لا يزال حاضرا" و "بات يضرب من جديد" مما يتطلب من مختلف الفاعلين في كرة القدم "عدم التهاون" و الإبقاء على عامل اليقظة.

و أضاف : "بعد العودة إلى التدريبات, علينا الحفاظ على كل الإجراءات الوقائية و الخضوع دوريا إلى اختبارات الكشف, هذا هو الحل الوحيد".

وستسبق البطولة, مباراة الكأس الممتازة والمقررة يوم 21 نوفمبر بملعب 5 جويلية بالعاصمة, بين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر.