المنتخب الجزائري : لقد تم تجديد عقد بلماضي في صيف 2019

الجزائر - أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي يوم الثلاثاء بالجزائر, "بأن عقد الناخب الوطني, جمال بلماضي قد تم تجديده خلال صائفة 2019, أي مباشرة بعد التتويج باللقب القاري بمصر".

و أوضح رئيس الفاف في ندوة صحفية نشطها بفندق شيراتون (الجزائر) مباشرة بعد انعقاد الجمعية العامة العادية, قائلا:" عند توليه مقاليد العارضة الفنية للخضر, لم يضع بلماضي أي شرط. في الوقت الذي كان المنتخب الوطني يجتاز فيه فترة صعبة للغاية, تحلى بموقف مشرف للغاية, من خلال النهوض بالوضعية الفنية للخضر, ووضعها فوق كل اعتبار, وهي العملية التي كللت بالنجاح و في وقت قياسي و في أحلى صورة كانت. لذا كان من المنطقي مراجعة عقده بعد التتويج القاري في مصر".

و أضاف رئيس الفاف بأن مراجعة العقد لم تقتصر أساسا على الجانب المالي فقط بل شملت أيضا جوانب أخرى من شأنها أن تساهم في تسهيل عمله.

و أمضى بلماضي مع الخضر, على عقد لمدة 4 سنوات يمتد إلى غاية 2022, أي بعد مونديال نفس السنة بقطر.