Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنتخب الجزائري : لقد تم تجديد عقد بلماضي في صيف 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 18:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
المنتخب الجزائري : لقد تم تجديد عقد بلماضي في صيف 2019

الجزائر - أعلن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, خير الدين زطشي يوم الثلاثاء بالجزائر, "بأن عقد الناخب الوطني, جمال بلماضي قد تم تجديده خلال صائفة 2019, أي مباشرة بعد التتويج باللقب القاري بمصر".

و أوضح رئيس الفاف في ندوة صحفية نشطها بفندق شيراتون (الجزائر) مباشرة بعد انعقاد الجمعية العامة العادية, قائلا:" عند توليه مقاليد العارضة الفنية للخضر, لم يضع بلماضي أي شرط. في الوقت الذي كان المنتخب الوطني يجتاز فيه فترة صعبة للغاية, تحلى بموقف مشرف للغاية, من خلال النهوض بالوضعية الفنية للخضر, ووضعها فوق كل اعتبار, وهي العملية التي كللت بالنجاح و في وقت قياسي و في أحلى صورة كانت. لذا كان من المنطقي مراجعة عقده بعد التتويج القاري في مصر".

و  أضاف رئيس الفاف بأن مراجعة العقد لم تقتصر أساسا على الجانب المالي فقط بل شملت أيضا جوانب أخرى من شأنها أن تساهم في تسهيل عمله.

و أمضى بلماضي مع الخضر, على عقد  لمدة 4 سنوات يمتد إلى غاية 2022, أي بعد مونديال نفس السنة بقطر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:27
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

المنتخب الجزائري : لقد تم تجديد عقد بلماضي في صيف 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 18:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.27

بن بعيبش يرافع من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الاستفتاء

20.10.27

الرابطة الأولى (تحضيرات) : فوز شباب قسنطينة على نصر حسين داي وديا (1-0)

20.10.27

مشروع تعديل الدستور سيفتح المجال واسعا لبناء الجزائر و تنميتها (زيتوني)

20.10.27

الاستفتاء حول التعديل الدستوري موعد مع التاريخ والتغيير (زغماتي)

20.10.27

الصحراء الغربية : منظمة فرنسية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء التوتر في منطقة…

20.10.27

الصحراء الغربية : "الإيكوكو" تتضامن مع المتظاهرين السلميين في الكركرات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات

20.10.26

اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"