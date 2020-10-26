تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 : مباراة الجزائر-زيمبابوي رسميا دون جمهور

الجزائر - تقرر رسميا إجراء مباراة الجزائر أمام زيمبابوي, المبرمجة يوم 12 نوفمبر القادم بملعب 5 جويلية بالعاصمة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2021, دون جمهور, بسبب ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا, حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) خير الدين زطشي.

وصرح زطشي خلال ندوة صحفية على هامش الجمعية العامة العادية للفاف بالجزائر :

"في بادئ الأمر, فكرنا في السماح لحوالي 5 آلاف متفرج لحضور اللقاء, لكن مع ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 قررنا إجراء المواجهة دون جمهور".

وأضاف : "كنا نريد منح الفرصة للأنصار بالدخول لتشجيع الفريق الوطني, لكن مع الوضع الحالي, فإن الأولوية هي حماية الصحة العمومية وهذا قرار يصب في مصلحة الجميع".

وسيدير هذه المواجهة طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم الرئيسي آليوم آليوم بمساعدة مواطنيه آلفيس غي نوبوي نغيغوي و ساندا أومارو, أما الحكم الرابع فهو الموريتاني ماسا ديارا.

في حين, أوكلت مهمة تحكيم لقاء الاياب بين زيمبابوي والجزائر, المقرر يوم 16 نوفمبر المقبل ابتداء من الساعة 00ر16 (بتوقيت الجزائر) بهراري, لحساب الجولة الرابعة من التصفيات, لطاقم تحكيم سوداني, بقيادة الحكم الرئيسي محمود علي محمود ومساعدة مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم و أحمد ناجي سباحي, في الوقت الذي سيكون محمد محمد الطرفي من السودان كذلك حكما رابعا, أما محافظ اللقاء فهو الملغاشي راؤول روماين إريزاكا رابيكوتو.

ومعلوم أن المنتخب الوطني يتصدر, بعد جولتين, ترتيب المجموعة الثامنة بمجموع 6 نقاط متبوعا على التوالي بكل من زيمبابوي (4 نقاط) و بوتسوانا بنقطة واحدة, ثم زامبيا التي تتذيل ترتيب المجموعة بصفر نقطة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى نهائيات "كان-2021" التي أجلت الى 2022 بالكاميرون بسبب فيروس كورونا.