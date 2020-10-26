الجمعية العامة العادية للفاف : المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2019

كما صادق الاعضاء على الميزانية المؤقتة لسنة 2020.

اقرأ أيضا : كرة القدم 2020/ 2021: تحديد تاريخ 10 نوفمبر كآخر أجل لإيداع طلبات الإجازات

و كانت اشغال الجمعية العامة العادية للفاف, التي ترأسها خير الدين زطشي, قد انطلقت بدقيقة صمت ترحما على أرواح جميع الشخصيات الوطنية التي فقدتها الساحة الكروية موسم 2019-2020 وكذلك لجميع ضحايا جائحة كوفيد-19.