الرابطة الأولى (انتقالات) - شباب بلوزداد : إعارة اللاعب سومانا إلى نجم مقرة لموسم واحد

الجزائر - أعير المهاجم الدولي للنيجر, الناشط في شباب بلوزداد, بوبكر سومانا لمدة موسم واحد الي نادي نجم مقرة, حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء, النادي المنتمي للرابطة الجزائرية الأولى, على صفحته الرسمية, "فايسبوك".

و حسب نفس المصدر, فبالإضافة إلى سومانا (22 سنة) الذي التحق بالمتوج بلقب البطولة الوطنية في شهر يناير 2020, قادما إليه من نادي أدوانا ستارز الغاني, أعار النادي العاصمي حارس المرمى رضوان معاشو إلى اتحاد بلعباس لمدة موسمين.

واوضح بيان شباب بلوزداد ما يلي:"بهاتين الإعارتين, تنوي الإدارة إعطاء الفرصة لهذا الثنائي بكسب مزيد من وقت اللعب, متمنية لهما التوفيق مع نادييهما الجديدين".

و تزامن تسجيل الانتقالين المذكورين مع الغلق الرسمي لمرحلة الانتقالات الصيفية المقررة مساء اليوم الثلاثاء في منتصف الليل.

من جهة أخرى, قام شباب بلوزداد باستقدام عدد من اللاعبين على غرار المدافع الدولي السابق, مختار بلخيثر (النادي الإفريقي التونسي سابقا), و الحارس توفيق موساوي (نادي بارادو/سابقا) و المهاجم محمد إسلام بكير (النادي الصفاقسي التونسي/سابقا).

و سيشرع الشباب في الدفاع عن لقبه خارج ميدانه بمواجهة جمعية عين مليلة حسب رزنامة الرابطة الأولى لكرة القدم و التي ستنطلق يوم 28 نوفمبر المقبل.