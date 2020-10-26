بطولة أمم افريقيا لكرة السلة - أقل من 18 سنة : المنتخبات الوطنية تواصل تحضيراتها

الجزائر - تواصل المنتخبات الوطنية لكرة السلة- أقل من 18 سنة, ذكور واناث, تحضيراتها, تحسبا لبطولة امم افريقيا - 2020 للفئة, المقررة في ديسمبر بمصر, بإقامة تربص من 6 الى 16 نوفمبر بالجزائر العاصمة.

ويعتبر هذا التربص الثاني للنخبة الوطنية- اقل من 18 سنة , بعد الذي نظم من 6 الى 15 اكتوبر بالسطاوالي ( الجزائر العاصمة).

واستدعى المدرب الوطني , احمد بن جابو , 16 لاعبا منهم اربعة من فريق ترجي درارية , وهو الاكثر تمثيلا في التشكيلة الوطنية , بينما منتخب الاناث,

تحت اشراف الدولية السابقة, راضية حمداش , فأغلب لاعباته تتكون من فريق شبيبة القبة ( 6 لاعبات).

وتلعب دورتا بطولة امم افريقيا اللتين كانتا مبرمجتين في غينيا الاستوائية ومالي, بمصر في ديسمبر المقبل, حسبما اعلنته الاتحادية الافريقية للعبة, دون تحديد تواريخ المنافسات.

من جهة اخرى, برمجت الاتحادية الجزائرية لكرة السلة , تربصا انتقائيا للمنتخب الجزائري - اقل من 16 سنة , بمنطقة الوسط , يدوم ثلاثة ايام ( 30 اكتوبر- 1 نوفمبر) بالجزائر العاصمة.

وشرعت الهيئة الفدرالية في تربصات انتقائية في فبراير الماضي في منطقة الغرب, بينما تجمعات الشرق والجنوب, ستبرمج لاحقا.

ويبقى المنتخب الوطني لكرة السلة -اقل من 16 سنة والذي يشرف على تدريبه توفيق بن عكوش و رياض شتوح, معنيا ببطولة امم افريقيا المقررة في 2021 .