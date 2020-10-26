كما صادق الاعضاء على الميزانية المؤقتة لسنة 2020.
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و كانت اشغال الجمعية العامة العادية للفاف, التي ترأسها خير الدين زطشي, قد انطلقت بدقيقة صمت ترحما على أرواح جميع الشخصيات الوطنية التي فقدتها الساحة الكروية موسم 2019-2020 وكذلك لجميع ضحايا جائحة كوفيد-19.
الجمعية العامة العادية للفاف : المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2019
أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 15:42 الفئـة : رياضــة قراءة : 5 مرات
الجزائر - صادق اعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), يوم الثلاثاء في جلسة عادية بالجزائر, بالإجماع على التقريرين الأدبي و المالي لعام 2019.
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