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الجمعية العامة العادية للفاف : المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 15:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الجمعية العامة العادية للفاف : المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2019

الجزائر - صادق اعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), يوم الثلاثاء في جلسة عادية بالجزائر, بالإجماع على التقريرين الأدبي و المالي لعام 2019.

كما صادق الاعضاء على الميزانية المؤقتة لسنة 2020.

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و كانت اشغال الجمعية العامة العادية للفاف, التي ترأسها خير الدين زطشي, قد انطلقت بدقيقة صمت ترحما على أرواح جميع الشخصيات الوطنية التي فقدتها الساحة الكروية موسم 2019-2020 وكذلك لجميع ضحايا جائحة كوفيد-19.

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 16:24
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الجمعية العامة العادية للفاف : المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 15:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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