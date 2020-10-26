تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021 (المجموعة الثامنة /الجولة الرابعة) : طاقم تحكيم سوداني لإدارة مقابلة زيمبابوي -الجزائر

وسيدير الحكم الرئيسي محمود علي محمود اللقاء بمساعدة مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم و أحمد ناجي سباحي . الحكم الرابع السوداني محمد محمد الطرفي.
اما محافظ اللقاء فهو الملغاشي راؤول روماين اريزاكا ىرابكوكو.
جدير ذكره أنّ مباراة الذهاب المقررة يوم 12 نوفمبر ابتداء من الساعة ال00ر20سا بملعب 5 يوليو سيديرها طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم الرئيسي آليوم آليوم بمساعدة مواطنيه ايلفيس فغوي نوبو نغيغو و ساندا اومارو .اما الحكم الرابع فهو الموريتاني ماسا ديارا .
وتلعب هاتين المواجهتين أمام مدرجات فارغة بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19", التي أجبرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا التي كانت مقررة لسنة 2021 الى 2022 بالكاميرون .
ومعلوم , أنّ المنتخب الوطني الجزائري , يتصدر - بعد مقابلات الجولة الثانية- ترتيب المجموعة الثامنة بمجموع 6 نقاط متبوعا على التوالي بكل من زيمبابوي ب(4 نقاط) و بوتسوانا بنقطة واحدة ثم زامبيا التي تتذيل ترتيب المجموعة بصفر نقطة .