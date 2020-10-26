تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021 (المجموعة الثامنة /الجولة الرابعة) : طاقم تحكيم سوداني لإدارة مقابلة زيمبابوي -الجزائر

القاهرة - عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) , طاقم تحكيم سوداني, لإدارة المقابلة التي ستجمع منتخب زيمبابوي بنظيره الجزائري, يوم 16 نوفمبر المقبل ابتداء من الساعة ال00ر16سا (بتوقيت الجزائر) بملعب ناسيونال سبور ستاديوم بهراري, في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 (المجموعة الثامنة) .

وسيدير الحكم الرئيسي محمود علي محمود اللقاء بمساعدة مواطنيه محمد عبد الله إبراهيم و أحمد ناجي سباحي . الحكم الرابع السوداني محمد محمد الطرفي.

اما محافظ اللقاء فهو الملغاشي راؤول روماين اريزاكا ىرابكوكو.

جدير ذكره أنّ مباراة الذهاب المقررة يوم 12 نوفمبر ابتداء من الساعة ال00ر20سا بملعب 5 يوليو سيديرها طاقم تحكيم كاميروني بقيادة الحكم الرئيسي آليوم آليوم بمساعدة مواطنيه ايلفيس فغوي نوبو نغيغو و ساندا اومارو .اما الحكم الرابع فهو الموريتاني ماسا ديارا .

وتلعب هاتين المواجهتين أمام مدرجات فارغة بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19", التي أجبرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا التي كانت مقررة لسنة 2021 الى 2022 بالكاميرون .

ومعلوم , أنّ المنتخب الوطني الجزائري , يتصدر - بعد مقابلات الجولة الثانية- ترتيب المجموعة الثامنة بمجموع 6 نقاط متبوعا على التوالي بكل من زيمبابوي ب(4 نقاط) و بوتسوانا بنقطة واحدة ثم زامبيا التي تتذيل ترتيب المجموعة بصفر نقطة .