الرابطة الأولى- مولودية الجزائر: "فشل عملية استقدام السوداني الغربال"

الجزائر - لن يلتحق المهاجم الدولي السوداني محمد عبد الرحمن يوسف "الغربال" بصفوف مولودية الجزائر, قبل ساعات عن نهاية مرحلة الانتقالات, حسبما كشف عنه رئيس مجلس إدارة النادي, عبد الناصر ألماس.

و صرح المسؤول الأول عن النادي العاصمي --لواج-- قائلا:" لقد أحببنا تدعيم خط الهجومي باستقدام الغربال الذي يبقى هدافا مميزا أثبت قدراته مع أهلي برج بوعريريج, لكن عدم الغاء إجازة المهاجم الكاميروني روني إيفا وانكيواي, جعلتنا في وضعية لا يحسد عليها, لكن هذه ليست نهاية العالم".

و كانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد اعلنت مؤخرا بأن لجنتها للانضباط "لا تملك حق" الفصل في القضية التي تواجه المولودية باللاعب الكاميروني روني إيفا وانكيواي, "في غياب حكم قضائي بسبب تزوير وثيقة تسمح له بالحصول على إجازة".

لكن الرابطة تركت للعميد حرية "التصرف" مثلما تراه في هذه القضية.

بالنسبة لألماس, "لم ترغب الرابطة تحمل مسئولياتها, وهو ما أتأسف له كثيرا.

كان بمقدورها تطبيق صلاحياتها المتمثلة في إلغاء إجازة روني, لا سيما و أن اللاعب قدم وثيقة مزورة تثبت وضعيته كلاعب دولي".

و اضاف رئيس المولودية قائلا:" لقد أمضى الغربال على عقد إعارة, لكننا لا نستطيع تأهيله طالما و أن روني لا يزال ضمن التعداد. و أفند الاخبار الأخيرة التي تتحدث عن إعارة لاعب الوسط الايفواري, إيسلا داودي ديوماندي, الذي يبقى لاعبا مهما ضمن مخططات المدرب, خلافا للمدافع عبد الحق سايلا الذي أعير لاتحاد بلعباس, بالإضافة للمهاجم الشاب بدرالدين دحلال الذي قد يعار لأهلي برج بوعريريج".

من ناحية اخرى عبر رئيس مجلس إدارة "العميد" عن ارتياحه لعملية الإستقدامات التي تمت "حسبه" بطريقة مدروسة بناء على احتياجات الطاقم الفني. أما التحضيرات فهي تجري في أحسن الظروف, حيث لعبنا مباراتين وديتين,قبل التطرق للجانبين التقني و التكتيكي بالإضافة إلى مباريات اخرى مدرجة في البرنامج التحضيري".