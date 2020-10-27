Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى- مولودية الجزائر: "فشل عملية استقدام السوداني الغربال"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

الجزائر - لن يلتحق المهاجم الدولي السوداني محمد عبد الرحمن يوسف "الغربال" بصفوف مولودية الجزائر, قبل ساعات عن نهاية مرحلة الانتقالات, حسبما كشف عنه رئيس مجلس إدارة النادي, عبد الناصر ألماس.

و صرح المسؤول الأول عن النادي العاصمي --لواج-- قائلا:" لقد أحببنا تدعيم خط الهجومي باستقدام الغربال الذي يبقى هدافا مميزا أثبت قدراته مع أهلي برج بوعريريج, لكن عدم الغاء إجازة المهاجم الكاميروني روني إيفا وانكيواي, جعلتنا في وضعية لا يحسد عليها, لكن هذه ليست نهاية العالم".

و كانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد اعلنت مؤخرا بأن لجنتها للانضباط "لا تملك حق" الفصل في القضية التي تواجه المولودية باللاعب الكاميروني روني إيفا وانكيواي, "في غياب حكم قضائي بسبب تزوير وثيقة تسمح له بالحصول على إجازة".

لكن الرابطة تركت للعميد حرية "التصرف"  مثلما تراه في هذه القضية.

بالنسبة لألماس, "لم ترغب الرابطة تحمل مسئولياتها, وهو ما أتأسف له كثيرا.

كان بمقدورها تطبيق صلاحياتها المتمثلة في إلغاء إجازة روني, لا سيما و أن اللاعب قدم وثيقة مزورة تثبت وضعيته كلاعب دولي".

و اضاف رئيس المولودية قائلا:" لقد أمضى الغربال على عقد إعارة, لكننا لا نستطيع تأهيله طالما و أن روني لا يزال ضمن التعداد. و أفند الاخبار الأخيرة التي تتحدث عن إعارة لاعب الوسط الايفواري, إيسلا داودي ديوماندي, الذي يبقى لاعبا مهما ضمن مخططات المدرب, خلافا للمدافع عبد الحق سايلا الذي أعير لاتحاد بلعباس, بالإضافة للمهاجم الشاب بدرالدين دحلال الذي قد يعار لأهلي برج بوعريريج".

من ناحية اخرى عبر رئيس مجلس إدارة "العميد" عن ارتياحه لعملية الإستقدامات التي تمت "حسبه" بطريقة مدروسة بناء على احتياجات الطاقم الفني. أما التحضيرات فهي تجري في أحسن الظروف, حيث لعبنا مباراتين وديتين,قبل التطرق للجانبين التقني و التكتيكي بالإضافة إلى مباريات اخرى مدرجة في البرنامج التحضيري".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى- مولودية الجزائر: "فشل عملية استقدام السوداني الغربال"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 15:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.27

مشروع تعديل الدستور يعزز مكانة البحث العلمي

20.10.27

تبسة : الشروع في استغلال و تحويل فوسفات منطقة بلاد الحدبة "خلال الثلاثي الأول من 2021…

20.10.27

تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021 (المجموعة الثامنة /الجولة الرابعة) : طاقم تحكيم سوداني لإدارة…

20.10.27

الإنسان يولد بجزء في الدماغ معد مسبقا لرؤية الكلمات والحروف (دراسة)

20.10.27

الرابطة الأولى- مولودية الجزائر: "فشل عملية استقدام السوداني الغربال"

20.10.27

وزير الموارد المائية يدعو إلى مشاركة إيجابية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"

20.10.26

اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية

20.10.26

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات