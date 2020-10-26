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الموسم الرياضي 2019-2020 : تكريم 150 متوج بألقاب وطنية ودولية عن ولاية وهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

وهران - قامت السلطات الولائية بوهران يوم الاثنين بتكريم ما لا يقل عن 150 رياضي محلي، من بينهم 16 رياضيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تألقوا خلال الموسم الرياضي الفارط 2019-2020 من خلال حصولهم على ألقاب وطنية ودولية.

واستهل مدير الشباب والرياضة، ياسين سيافي، الحفل الرمزي الذي أقيم بعين الترك بكلمة وجهها إلى الرياضيين المتوجين التزم من خلالها "بمرافقتهم للتطور أكثر من أجل تشريف الراية الجزائرية مستقبلا في المحافل الدولية".

وأضاف هذا المسؤول مخاطبا الرياضيين "ان الرياضة والشباب محورين مهمين جدا في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك في سعيه لبناء الجزائر الجديدة.

تلقينا تعليمات في هذا الشأن من أجل مرافقة أفضل الرياضيين في مشوارهم، وعليه فإن أبوابنا مفتوحة أمامكم".

من جهته، وعد والي وهران، مسعود جاري، "بتسخير كافة الإمكانيات في صالح المواهب الشابة بالولاية لتمكينهم من مواصلة تألقهم على الصعيدين المحلي والدولي".

وأضاف ذات المسؤول بأن إجراء الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران عام 2022 "يجب أن يكون حافزا لرياضيي المنطقة من أجل مضاعفة الجهود حتى يتمكنوا من حجز أماكن لهم ضمن الوفد الرياضي الجزائري الذي سيمثل الألوان الوطنية بالمناسبة".

واغتنم  جاري الفرصة كي يطمئن بخصوص تقدم التحضيرات للموعد المتوسطي الذي ستستضيفه الجزائر لثاني مرة في تاريخها بعدما نظمت بالجزائر العاصمة طبعة سنة 1975، حيث أكد بأن "التحضيرات تجري بوتيرة جيدة سواء من الناحية التنظيمية أو بخصوص الهياكل الرياضية المعنية بالمنافسات"، مشددا على أن هذا الحدث "يجب أن يكون مناسبة لإثبات أن الجزائر قادرة على تنظيم وفي أحسن وجه أكبر التظاهرات الرياضية".

وحضر الحفل التكريمي بعض مدربي الرياضيين المتوجين، حيث استغلوا الفرصة للتذكير بأنهم يستحقون هم أيضا التكريم "بالنظر إلى الدور الكبير الذي نقوم به في تكوين الرياضيين"، على حد تعبير حليمة صديقي، مدربة الجمعية الرياضية ''إبتسامة" لذوي الاحتياجات الخاصة لدى الإناث، في تصريح لوأج.

كلـمات مفتـاحيــة :
الموسم الرياضي 2019-2020 : تكريم 150 متوج بألقاب وطنية ودولية عن ولاية وهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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