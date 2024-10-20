جمعية لاعبات التنس المحترفات: ايناس ايبو تكسب 13 مركزا وترتقي للمرتبة ال620

لندن - تقدمت لاعبة التنس الجزائرية ايناس ايبو ب13 مركزا في الترتيب العالمي لجمعية لاعبات التنس المحترفات، لتحتل بذلك الصف ال620 بمجموع 52 نقطة ، حسب الترتيب الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة الدولية اليوم الاثنين .

وتعود هذه القفزة النوعية لحاملة اللقب الإفريقي لفئة الأواسط (2015) إلى النتائج الجيدة التي حققتها مؤخرا في الدورات الدولية الثلاث التي جرت بتونس .

هذه النقاط المكتسبة ساعدت اللاعبة الجزائرية على الاحتفاظ بمركزها ال 153 في ترتيب الاتحاد الدولي للتنس، الذي كانت فيه المنافسة شديدة بين صاحبات المراكز ال 150 الأولى .

إقرأ أيضا: تنس/الدورة الدولية لمنستير : إدراج الجزائرية ايناس ايبو مباشرة في الجدول النهائي وفي ترتيب الخاص بجمعية لاعبات التنس المحترفات، لا تزال الاسترالية اشليغ بارتي تحتل الصدارة بمجموع 8717 نقطة، متبوعة بالرومانية سيمونا هالب في المركز الثاني ب 7255 نقطة ثم اليابانية ناومي أوزاكا في المركز الثالث ب5780 نقطة .

وفي الترتيب الخاص بالاتحاد الدولي لا تزال الرومانية اواني سيمون تحتل المركز الأول متبوعة بكل من الاسترالية سيون مانديز و البرازيلية تايزا بيدريتي.