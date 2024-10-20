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جمعية لاعبات التنس المحترفات: ايناس ايبو تكسب 13 مركزا وترتقي للمرتبة ال620

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 13:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
جمعية لاعبات التنس المحترفات: ايناس ايبو تكسب 13 مركزا وترتقي للمرتبة ال620

لندن - تقدمت لاعبة التنس الجزائرية ايناس ايبو ب13 مركزا في الترتيب العالمي لجمعية لاعبات التنس المحترفات، لتحتل بذلك الصف ال620 بمجموع 52 نقطة ، حسب الترتيب الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة الدولية اليوم الاثنين .

وتعود هذه القفزة النوعية لحاملة اللقب الإفريقي لفئة الأواسط (2015) إلى النتائج الجيدة التي حققتها مؤخرا في الدورات الدولية الثلاث التي جرت بتونس .

هذه النقاط المكتسبة ساعدت اللاعبة الجزائرية على الاحتفاظ بمركزها ال 153 في ترتيب الاتحاد الدولي للتنس، الذي كانت فيه المنافسة شديدة بين صاحبات المراكز ال 150 الأولى .

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وفي ترتيب الخاص بجمعية لاعبات التنس المحترفات، لا تزال الاسترالية اشليغ بارتي تحتل الصدارة بمجموع 8717 نقطة، متبوعة بالرومانية سيمونا هالب في المركز الثاني ب 7255 نقطة ثم اليابانية ناومي أوزاكا في المركز الثالث ب5780 نقطة .

وفي الترتيب الخاص بالاتحاد الدولي لا تزال الرومانية اواني سيمون تحتل المركز الأول متبوعة بكل من الاسترالية سيون مانديز و البرازيلية تايزا بيدريتي.

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جمعية لاعبات التنس المحترفات: ايناس ايبو تكسب 13 مركزا وترتقي للمرتبة ال620
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 13:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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