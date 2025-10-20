المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة : ست إصابات بالكورونا خلال التربص (فاف)

الجزائر - كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), يوم الأحد على موقعها الرسمي, عن وجود ست إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة, المتواجد في تربص تحضيري بسيدي موسى (الجزائر).

وأوردت الفاف في بيان لها "تعلم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أنه تم التأكد من إصابة ستة لاعبين بوباء كورونا في المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما, أما بقية النتائج فقد جاءت كلها سلبية".

وأضاف البيان "اتخذت اللدنة الطبية للاتحادية كل الاجراءات لكي يخضع اللاعبون المعنيون للحجر الصحي, في الوقت الذي عادت فيه البقية إلى ديارها في الظروف الضرورية".

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ويتواجد المنتخب الوطني لهذه الفئة الشبابية في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة), ما بين 22 و 25 أكتوبر الحالي, وهو مخصص لانتقاء لاعبين ناشطين خارج الوطن.

و كان التربص الأول مخصصا للاعبين المحليين حيث اختتم يوم الثلاثاء الماضي بلقاء ودي أمام فريق الناحية العسكرية الأولى (0-0).

وتدحل هذه التربصات في إطار تحضيرات دورة اتحاد شمال افريقيا بتونس والمؤهلة لبطولة افريقيا للفئة المبرمجة بموريتانيا من 16 فبراير إلى 4 مارس 2021.