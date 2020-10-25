الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تواجه وديا فريق الناحية العسكرية الأولى يوم الثلاثاء بالبليدة

وأوضحت إدارة "الكناري" أن هذه المقابلة الودية -السادسة في برنامج الشبيبة التحضيري-، ستنطلق على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال، مضيفة أنها ستكون فرصة للمدرب يامن الزلفاني لتحديد التشكيلة الأساسية لفترة التحضيرات المقبلة.
ومعلوم أن فريق شبيبة القبائل سيشارك في الدورة الإعدادية المقررة ما بين 5 و 7 نوفمبر بالجزائر العاصمة بمشاركة ثلاثة فرق أخرى هي مولودية الجزائر و نصر حسين داي و نادي بارادو.
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وفي المواجهات الودية السابقة، كان فريق شبيبة القبائل قد واجه كل من جمعية الأمن الوطني (2-0) و نجم مقرة (0-1) و اولمبي المدية (3-3) و اتحاد بسكرة (1-0) و نادي بارادو (1-2).
وأبدى الطاقم الفني للشبيبة، الذي يأمل في إنهاء فترة التحضيرات هذه بأكبر المكاسب الممكنة، ارتياحه للعمل الذي قام به الفريق لحد الآن تحسبا للموسم المقبل.