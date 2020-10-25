Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تواجه وديا فريق الناحية العسكرية الأولى يوم الثلاثاء بالبليدة

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تواجه وديا فريق الناحية العسكرية الأولى يوم الثلاثاء بالبليدة

الجزائر -  في إطار التحضيرات للموسم الكروي 2020/ 2021، ستواجه شبيبة القبائل يوم الثلاثاء بمدينة البليدة فريق الناحية العسكرية الأولى في مقابلة ودية.

وأوضحت إدارة "الكناري" أن هذه المقابلة الودية -السادسة في برنامج الشبيبة التحضيري-، ستنطلق على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال، مضيفة أنها ستكون فرصة للمدرب يامن الزلفاني لتحديد التشكيلة الأساسية لفترة التحضيرات المقبلة.

ومعلوم أن فريق شبيبة القبائل سيشارك في الدورة الإعدادية المقررة ما بين 5 و 7 نوفمبر بالجزائر العاصمة بمشاركة ثلاثة فرق أخرى هي مولودية الجزائر و نصر حسين داي و نادي بارادو.

إقرأ ايضا: كأس الكونفدرالية: رسميا، شبيبة القبائل الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة 

وفي المواجهات الودية السابقة، كان فريق شبيبة القبائل قد واجه كل من جمعية الأمن الوطني (2-0) و نجم مقرة (0-1) و اولمبي المدية (3-3) و اتحاد بسكرة (1-0) و نادي بارادو (1-2).

وأبدى الطاقم الفني للشبيبة، الذي يأمل في إنهاء فترة التحضيرات هذه بأكبر المكاسب الممكنة، ارتياحه للعمل الذي قام به الفريق لحد الآن تحسبا للموسم المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تواجه وديا فريق الناحية العسكرية الأولى يوم الثلاثاء بالبليدة
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 13:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.25

مشروع تعديل الدستور يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات في إطار القانون

20.10.25

مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة

20.10.25

مشروع الدستور الجديد سيكرس التوجه الجمهوري والشعبي للدولة

20.10.25

مشروع تعديل الدستور يضمن حماية المال العام والاقتصاد الوطني

20.10.25

أم البواقي : الجيش الوطني الشعبي يشارك في حملة لغرس 3350 شجيرة

20.10.25

تنس/الدورة الدولية لمنستير : إدراج الجزائرية ايناس ايبو مباشرة في الجدول النهائي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.24

واشنطن تفند أنباء حول "الاعتراف" بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.22

فتح أكثر من 91 ألف منصب تشغيل في 2021