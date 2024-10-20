ألعاب البحر المتوسط  2022 : "سجلنا بعض التأخر ونتمنى أن يتم الإسراع في وتيرة الأشغال"

وصرح حماد، على هامش تكريم قدامى الصحفيين الرياضيين، قائلا "وقفنا على مدى سيرورة الأشغال، صحيح أنه لا يوجد تأخر كبير فيما يتعلق بالتنظيم، لكننا سجلنا بعض الأمور التي لاحظناها على مستوى المرافق الرياضية والتي نتمنى أن يتم تداركها في أقرب وقت لأن المنافسة باتت الأبواب".
وأضاف "نتمنى أن تسير في وتيرة أسرع لأن الموعد يقترب سيما وأن التجارب التنظيمية يجب أن تجرى قبل سنة عن موعد الألعاب".
وافاد مسؤول الهيئة قائلا "سوف نساعد اللجنة المنظمة، لأن هدفنا الرئيسي هو إنجاح الحدث وجعله في المستوى".
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من جهة أخرى، و فيما يتعلق بالميداليات المرتقب أن تنالها المشاركات الجزائرية في المواعيد الرياضية الكبرى، رفض المتحدث إعطاء أي احتمالات أو تخمينات.
وقال في هذا الصدد "لا نريد إعطاء تكهنات حول الميداليات الممكن الحصول عليها خلال المنافسات الكبرى القادمة، لأن ذلك من مهام الاتحادات الوطنية الرياضية، ونحن هنا لمرافقتها ومساعدتها".
جدير بالذكر أن الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، كانت مبرمجة خلال صائفة 2021، لتتأجل إلى العام الموالي وذلك ما بين 25 يونيو و 5 يوليو 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا عبر العالم فيما ستقام الالعاب الاولمبية في صائفة 2021.