الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: سمير كريم شاوش رئيسا جديدا

وحصد شاوش (رئيس رابطة ولاية الجزائر) على 20 صوتا مقابل 9 أصوات لمنافسه محمد بن مجبر (رئيس رابطة المدية) في الوقت الذي تم فيه إلغاء صوتين.
وحضر عملية انتخاب الرئيس الجديد، 30 عضوا (11 رابطة و19 نادي هاوي) من اصل 31 الذين تحصيهم الجمعية العامة للهيئة الفدرالية.
وصرح كريم شاوش -الذي سيكمل العهدة الاولمبية 2017-2020- عقب عملية التصويت: ''أولا، أود أن أشكر أعضاء الجمعية العامة على ثقتهم في شخصيتي وكذلك على احترافهم الكبير الذي جعل أشغال الجمعية تجرى في ظروف جيدة. بكل صراحة، كنت أتوقع تلك النتائج لأن المصوتين اعتمدوا كثيرا على التجربة. عليكم أن تعلموا أننا لا نستبعد أي فرد وسنعمل كعائلة واحدة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة''.
وأضاف كريم شاوش: ''الآن سنعمل بجدية وسنحاول إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل العديدة التي تعاني منها الاتحادية خاصة المالية، الفنية والإدارية. إنه تحدي بالنسبة لي وسأحاول مع أعضاء المكتب الفدرالي في تحقيق الأهداف المسطرة.
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بالنسبة لي، أول هدف هو التقرب من وزارة الشباب والرياضة والخزينة العمومية من أجل إيجاد حل لمشكل الإعانة المالية. كذلك سنعقد المدرسة التقنية واستدعاء كل التقنيين من أجل إيجاد الحلول اللازمة للمشكل التي نتخبط فيها''.
عقب انتخاب الرئيس، قام أعضاء الجمعية العامة بحضور ممثل عن وزارة الشباب والرياضة، بانتخاب 7 أعضاء للمكتب الفدرالي من أصل 11 مرشحين.
وتأتي الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف و نشاطات الغوص البحري عقب رفض الحصيلة المالية لسنة 2019 لمكتب الرئيس محمد بوخدار خلال الجمعية العامة العادية المنظمة يوم 19 سبتمبر المنصرم.
تركيبة المكتب الفدرالي :
رئيس الاتحادية : سمير كريم شاوش
الاعضاء: عروي مصطفى (18 صوتا)، بلحاج علي (17 صوتا)، بعلي عبد الرحمان (16 صوتا)، سيالي اسماعيل (16 صوتا)، سفوح محمد الحبيب (15 صوتا)، باسعيد محمد إلياس (15صوتا)، بغارنوت جمال الدين (14 صوتا