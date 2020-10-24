كرة القدم: تحضيرات المنتخبات الوطنية للشباب محور اجتماع زطشي والمديرية الفنية الوطنية

الجزائر - تدارس رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خيرالدين زطشي وتقنيون من المديرية الفنية الوطنية امس الجمعة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ( الجزائر العاصمة)، العديد من المواضيع من بينها التربصات المقبلة للمنتخبات الوطنية لأقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة.

واوضحت الهيئة الفديرالبة في بيان لها ان " التربص المقبل للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ، بحضور العديد من اللاعبين الناشطين في بطولات اجنبية "، مشيرة الى ان " تربص منتخب اقل من 20 سنة يبدأ في 30 اكتوبر الجاري."

ومن بين الحضور في اجتماع الفاف، المدير الفني الوطني، عامر شفيق ومساعده عبد الكريم بن عودة ومدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، صابر بن سماعين.

وحضر عن لجنة التنقيب المكلفة باكتشاف المواهب الجزائرية الشابة الناشطة بالخارج والتابعة للفاف-رادار، سعيد كريم إيدير ، الياس جميل ابراهيمي، فؤاد قادة حونات ومليك شكاوي.

وبالإضافة الى التربصات المقبلة للمنتخبات الوطنية ، تم خلال هذا الاجتماع ، تقييم التربصات الماضية والمردود الذي أبان عنه، اللاعبون مزدوجي الجنسية المشاركين مؤخرا في المباراة الودية امام مولودية الجزائر(3-3).

وبعد الاجتماع ، زار زطشي جناح الاطعام ، اين قام بتحية اللاعبين مزدوجي الجنسية وتقديم تشكراته لاختيارهم الدفاع عن الالوان الوطنية، كما ذكر باستراتيجية الفاف في متابعة ،انتقاء واستدعاء اي لاعب جزائري بمقدوره تقديم الاضافة المرجوة للمنتخبات الوطنية.

وحيا زطشي ايضا بالمناسبة، أولياء اللاعبين الذين ساهموا في إقناع ابناءهم للعب للجزائر واعضاء فاف-رادار الذين انجزوا عملا جبارا لانتقاء المواهب الشابة بالخارج ،خاصة بفرنسا والقادرين على تدعيم صفوف منتخبات ، اقل من 15 سنة، 17 سنة و 20 سنة.