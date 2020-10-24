الرابطة الجزائرية الأولى: إلغاء مباراة اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة لأسباب صحية

ويعود أسباب هذا التأجيل الذي اتفق عليه الطرفان إلى اصابة ثلاث لاعبين من الاتحاد العاصمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. و كانت نتائج اللاعبين الثلاثة إيجابية لكن دون أعراض"، حسبما أوضحه النادي العاصمي على موقعه الرسمي.
وكان من المقرر أن يخوض أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" خمس مباريات ودية على الأقل تحسبا للموسم الكروي الجديد الذي سيم الشروع فيه بإجراء الكأس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية تليها المقابلة الاولى في إطار الرابطة الاولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.