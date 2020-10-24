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الرابطة الجزائرية الأولى: إلغاء مباراة اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة لأسباب صحية

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 16:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
الرابطة الجزائرية الأولى: إلغاء مباراة اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة لأسباب صحية

الجزائر- ألغيت المباراة الودية التي كانت مقررة يوم غد الأحد، بالجزائر بين اتحاد الجزائر و اتحاد بسكرة لأسباب صحية، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت، النادي العاصمي.

ويعود أسباب هذا التأجيل الذي اتفق عليه الطرفان إلى اصابة ثلاث لاعبين من الاتحاد العاصمي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. و كانت نتائج اللاعبين الثلاثة إيجابية لكن دون أعراض"، حسبما أوضحه النادي العاصمي على  موقعه الرسمي.

وكان من المقرر أن يخوض أصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" خمس مباريات ودية على الأقل تحسبا للموسم الكروي الجديد الذي سيم الشروع فيه بإجراء الكأس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية تليها المقابلة الاولى في إطار الرابطة الاولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الجزائرية الأولى: إلغاء مباراة اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة لأسباب صحية
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 16:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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