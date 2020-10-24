Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اتحاد العاصمة : ثلاث حالات إيجابية "دون أعراض" لوباء كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 12:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

الجزائر - أعلن نادي اتحاد العاصمة (الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم) عن تواجد ثلاث حالات إصابة لوباء كورنا "دون أعراض" ضمن تشكيلة الفريق حسب بيان أصدره يوم السبت النادي العاصمي.

وأوضح النادي العاصمي في بيانه : "بعد اختبار PCR الذي أجري على الوفد بأكمله (42 عضوا تم اختباره) بمستغانم، تحصلنا على النتائج الأولى و التي تشير إلى وجود ثلاث حالات إيجابية دون أعراض ضمن تشكيلة الفريق".

ويختتم نادي اتحاد العاصمة تربصه الثاني التحضيري الذي دام أسبوعين اليوم السبت بمستغانم، مرحلة خصصت للجانب الجسماني والعمل التقني-تكتيكي.

"وسنشرع في تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالحالات الإيجابية بمجرد تلقي جميع النتائج النهائية" يضيف البيان.

ويخوض نادي اتحاد العاصمة خمس مقابلات ودية على الاقل تحسبا للموسم الكروي الجديد الذي سيم الشروع فيه بإجراء الكأس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية تليها المقابلة الاولى في إطار الرابطة الاولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.

كلـمات مفتـاحيــة :
اتحاد العاصمة : ثلاث حالات إيجابية "دون أعراض" لوباء كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 12:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.24

مصالح الحماية المدنية تنظم "مناورة افتراضية تطبيقية" لزلزال بولاية بومرداس

20.10.24

اتحاد العاصمة : ثلاث حالات إيجابية "دون أعراض" لوباء كورونا

20.10.24

سكيكدة : انحراف عربة قطار محملة بالفوسفات

20.10.24

"ترقية الصادرات خارج المحروقات مرهون بوضع استراتيجية واضحة في كل شعبة"

20.10.24

اتحاد العاصمة : عنتر يحي راض عن ظروف سير التربص التحضيري بمستغانم

20.10.24

الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية: مشروع التعديل الدستوري يكرس قدوم الجزائر الجديدة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة