اتحاد العاصمة : ثلاث حالات إيجابية "دون أعراض" لوباء كورونا

وأوضح النادي العاصمي في بيانه : "بعد اختبار PCR الذي أجري على الوفد بأكمله (42 عضوا تم اختباره) بمستغانم، تحصلنا على النتائج الأولى و التي تشير إلى وجود ثلاث حالات إيجابية دون أعراض ضمن تشكيلة الفريق".
ويختتم نادي اتحاد العاصمة تربصه الثاني التحضيري الذي دام أسبوعين اليوم السبت بمستغانم، مرحلة خصصت للجانب الجسماني والعمل التقني-تكتيكي.
"وسنشرع في تطبيق البروتوكول الصحي المتعلق بالحالات الإيجابية بمجرد تلقي جميع النتائج النهائية" يضيف البيان.
ويخوض نادي اتحاد العاصمة خمس مقابلات ودية على الاقل تحسبا للموسم الكروي الجديد الذي سيم الشروع فيه بإجراء الكأس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية تليها المقابلة الاولى في إطار الرابطة الاولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.