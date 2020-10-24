اتحاد العاصمة : عنتر يحي راض عن ظروف سير التربص التحضيري بمستغانم

وأوضح عنتر يحي في تصريح للموقع الالكتروني للنادي العاصمي قائلا : "لقد حققنا الاهداف التي سطرناها قبل بداية المرحلة الثانية من تحضيرات بداية الموسم. لقد فضلت أن أكون متواجدا مع الطاقم الفني وكذا اللاعبين الذين استجابوا بصفة جد إيجابية لطريقة عمل المدرب الفرنسي شيكوليني".
ويختتم نادي اتحاد العاصمة تربصه الثاني التحضيري الذي دام أسبوعين يوم السبت بمستغانم، مرحلة خصصت للجانب الجسماني والعمل التقني-تكتيكي.
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"هذا التربص التحضيري يشكل مرحلة جد هامة للفريق لكن هناك مرحلة ثالثة للعمل التي ستخصص للجانب التكتيكي الى جانب تنظيم مقابلات ودية حيث سيبرمج اللقاء الودي الاول أمام اتحاد بسكرة بعد عودتنا مباشرة الى الجزائر العاصمة." يضيف عنتر يحي الذي لم يفوت الفرصة لإسداء الشكر للسلطات المحلية على نوعية الخدمات في الفندق الى جانب الاطعام والنقل.
ويخوض نادي اتحاد العاصمة خمس مقابلات ودية على الاقل تحسبا للموسم الكروي الجديد الذي سيم الشروع فيه بإجراء الكاس الممتازة المبرمجة بتاريخ 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية تليها المقابلة الاولى في إطار الرابطة الاولى المحترفة أمام وفاق سطيف بملعب عمر حمادي.