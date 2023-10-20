كرة القدم / الجزائر - دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 عاما: ''الخضر'' يواصلون تحضيراتهم

الجزائر - باشر المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) تربصا تحضيريا جديدا لدورة اتحاد شمال افريقيا للفئة والمؤهلة لبطولة افريقيا 2021، حسب ما نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''في إطار التربص (الجاري من 22 إلى 25 أكتوبر 2020)، التحق أمس (الخميس) 14 لاعبا ينشطون بالخارج وقادمين من باريس إلى المركز التقني لسيدي موسى. ويغيب عن التربص أربعة لاعبين من بينهم ثلاثة أسماء بسبب فيروس كورونا ويتعلق الأمر بجواكيم جون فيليب قادة (أولمبيك مرسيليا)، يانيس أحمد حجام (أولمبيك مرسيليا) و رضوان تباحيريتي (ملعب ريمس)، بينما تعرض اللاعب أيمن عبد الكريم بوطوطة لإصابة. أما اللاعب إينزو إلياس لمراني، الذي ينشط في صفوف نانسي لوران، فقد حضر بالعكازات بعد تعرضه لإصابة'' يوم الأربعاء.

و أضاف نفس المصدر : ''بعد دخول اللاعبين لغرفهم، تمت دعوتهم لمدرج "عمار كزال" من أجل حضور الخطاب الافتتاحي للتربص قبل مباشرة أول حصة تدريبية على الساعة 00ر18''.

وسيلاقي المنتخب الجزائري لأقل من 20 عاما اليوم الجمعة نادي مولودية الجزائر في مواجهة ودية بعين البنيان (الجزائر) وهو ما سيسمح حتما للطاقم الفني بتقييم، عن قرب، اللاعبين الذي سيتقمصون ولأول مرة ألوان المنتخب.

وكان المنتخب الوطني، المشكل من لاعبين محليين، قد اختتم الثلاثاء الفارط الجزء الأول من التربص التحضيري بتعادله وديا (0-0) أمام فريق الناحية العسكرية الأولى. أما التربص الثاني فيخص اللاعبين الذي ينشطون بالخارج.

ويدخل هذا التربص في إطار تحضيرات دورة اتحاد شمال افريقيا بتونس والمؤهلة لبطولة افريقيا 2021 للفئة المبرمجة بموريتانيا من 16 فبراير إلى 4 مارس.