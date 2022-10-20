رابطة كرة القدم المحترفة: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2019

الجزائر - صادق أعضاء الجمعية العامة لرابطة كرة القدم المحترفة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2019، خلال أشغال الجمعية العامة العادية، المنعقدة اليوم الخميس، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

وتمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي من طرف 23 عضوا من أصل 38 يشكلون الجمعية العامة العادية، التي كان مقررا أن تنعقد بداية السنة الجارية، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا فيروس، التي شلّت جميع النشاطات الرياضية.

وعند افتتاح الأشغال، نظم حفل تكريمي على شرف الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، محند شريف حناشي، المتواجد حاليا بالمستشفى.

وانتخب الأعضاء لجنة الانتخابات (تستقبل ملفات الترشح والطعون)، تحسبا للانتخابات المُقبلة للمكتب التنفيذي الجديد ورئاسة الرابطة، حيث سيعين تاريخها في وقت لاحق. وتتعلق هذه الانتخابات التشكيلة الجديدة للرابطة الأولى المحترفة التي تضم 20 ناديا.

وتحدث رئيس الرابطة، عبدالكريم مدوار،على الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع مؤسسة التلفزيون العمومي، وكذا المحادثات التي جرت مع هذه مسؤولي هذه المؤسسة بخصوص ديون المواسم السابقة، مذكرا بأن الرابطة ساعدت معظم الفرق، عبر منحهم تسبيقات من حصتهم المالية من حقوق البث التلفزي.

وبعد المصادقة على الحصيلتين، اقترح ممثل أهلي برج بوعريريج استحداث صندوق تضامن يكون سندا ماديا للأندية التي لا تمتلك دعما من الشركات الوطنية.

واقترح رؤساء آخرون صيغة أكثر مرونة للبطولة الوطنية، معتبرين أنه من الصعب انهاء الموسم الجديد بسلامة في ظل الظروف الحالية.

في حين رد عليهم مدوار بأن "القرار اتخذ من طرف الأندية خلال اجتماع حضره رئيس الاتحادية".

واستمع بعدها أعضاء الجمعية العامة لعرض مفضل من مسؤول مديرية مراقبة وتسيير المالي للأندية المحترفة، رضا عبدوش، حول نشاطات والإجراءات التي اتخذتها للرفع من مستوى تنظيم الأندية.