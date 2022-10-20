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تصفيات مونديال-2022 - مدرب النيجر: "حظوظ الجزائر كبيرة للتأهل"

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
تصفيات مونديال-2022 - مدرب النيجر: &quot;حظوظ الجزائر كبيرة للتأهل&quot;

زيوريخ - اعتبر مدرب منتخب النيجر، جان ميشال كافالي، الذي يوجد فريقه ضمن نفس مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم-2022 لكرة القدم، بأن "الخضر" مرشحون "بقوة" للمرور للدور الثالث و الأخير من الاقصائيات.

وصرح التقني الفرنسي في حوار لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائلا: "بطبيعة الحال، ستكون الجزائر مرشحة بقوة، علينا استغلال الفرص المتاحة ولو أن حظوظنا تقدر بواحد من ألف، لكن يجب حسن استغلالها".

ويضيف كافالي: "إنه بلد (الجزائر) أعرفه جيدا، ولكن ليس هذا المهم. سأعمل كل ما في وسعي لتمكين فريقي من تحقيق نتيجة إيجابية، لأنني قبل كل شيء احب المنافسة. ليس لنا ما نخسره في هذه المجموعة".

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ويعتبر المدرب السابق "للخضر" (2006-2007) ومولودية وهران (2014-2015) و اتحاد الجزائر (2017-2019)، الذي يرى بأنه "حرم" من المشاركة في مونديال-2010، بأن منتخب النيجر "سيمكنه من الثأر على القدر".

ويقول كافالي في هذا السياق: "كل المدربين يحلمون بمشاركة في هذه المنافسة وسيكون ذلك إنجازا عظيما للنيجر. شخصيا، أرى نفسي بأني مررت جانبا في 2010... أتمنى الحصول على هذه الفرصة و قيادة منتخب إلى كأس العالم قبل اعتزالي".

وستلعب النيجر ضمن المجموعة الأولى لتصفيات مونديال-2022 رفقة منتخبات الجزائر و بوركينا فاسو و جيبوتي والمقررة جولتاها الأوليان ما بين 31 مايو و 15 يونيو 2021، حيث يتأهل الأول عن المجموعة للدور الثالث و الأخير لهذه التصفيات.

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تصفيات مونديال-2022 - مدرب النيجر: "حظوظ الجزائر كبيرة للتأهل"
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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