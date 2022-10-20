الرابطة الأولى 2020-2021 : شباب بلوزداد يستهل مشواره من ملعب جمعية عين مليلة

الخميس - يستهل بطل الجزائر شباب بلوزداد حملة الدفاع عن لقبه بالتنقل إلى مواجهة جمعية عين مليلة، برسم الجولة الأولى المقررة يوم 28 نوفمبر، وفق رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لحساب الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

بدوره، يتنقل الوصيف، مولودية الجزائر، إلى مدينة سيدي بلعباس للتباري مع الاتحاد المحلي في افتتاح هذا الموسم الجديد بأمل تحقيق مشوار أفضل مقارنة بالموسم المنقضي، بينما يستضيف اتحاد الجزائر فريق وفاق سطيف في قمة الجولة الافتتاحية.

كما تشهد هذه الجولة استضافة بطل الرابطة الثانية، أولمبي المدية لفريق شبيبة الساورة في أول خرجاته بمناسبة عودته إلى قسم الأضواء، في حين يستهل شبيبة سكيكدة عودته لساحة الكبار -بعد حوالي 30 سنة من الغياب- بتنقله إلى بوابة الصحراء لمواجهة اتحاد بسكرة.

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ويطير وداد تلمسان، الصاعد الجديد من غرب البلاد، إلى شرقها ليحل ضيفا ثقيلا على شباب قسنطينة، أما رابع الصاعدين، سريع غليزان، فيستقبل نادي بارادو.

وتتكون بطولة الرابطة الأولى من 20 ناديا بصفة استثنائية هذا الموسم، إثر قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اللجوء إلى استشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة، الذين صوتوا لصالح الخيار الثالث بالإجماع والمتمثل في تتويج أصحاب المراتب الأولى مع الصعود و إلغاء السقوط، بعد توقيف بطولات الموسم الفارط بسبب جائحة فيروس كورونا.

-- برنامج الجولة الأولى :

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة

شباب قسنطينة - وداد تلمسان

شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج

نصر حسين داي - مولودية وهران

نجم مقرة - أولمبي الشلف

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

أولمبي المدية - شبيبة الساورة

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد.