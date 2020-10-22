الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: قبول ملفي المرشحين الاثنين لمنصب الرئاسة

وعليه، سيقوم الأعضاء ال31 للجمعية العامة والذين لهم حق الانتخاب (11 رابطة و 20 ناديا رياضيا هاويا) بالإختيار بين كل من سمير كريم شاوش (رئيس رابطة الجزائر العاصمة) و محمد بن مجبر (رئيس رابطة المدية) لتولي الرئاسة، وكذلك التصويت على الأعضاء السبعة الذين سيشكلون مع الرئيس المكتب التنفيذي للاتحادية.
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وتأتي الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف و نشاطات الغوص البحري عقب رفض الحصيلة المالية لسنة 2019 لمكتب الرئيس محمد بوخدار خلال الجمعية العامة العادية المنظمة يوم 19 سبتمبر المنصرم.