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الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: قبول ملفي المرشحين الاثنين لمنصب الرئاسة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: قبول ملفي المرشحين الاثنين لمنصب الرئاسة

الجزائر - قبلت لجنة الترشيحات ملفي المرشحين الاثنين لمنصب رئاسة الاتحادية الجزائرية للإنقاذ و الإسعاف و نشاطات الغوص البحري التي ستعقد جمعيتها العامة الانتخابية بعد غد السبت بالجزائر العاصمة، حسب ما علمته "واج" اليوم الخميس لدى الأمين العام للهيئة الفدرالية، عبد الرحمان فرحات.

وعليه، سيقوم الأعضاء ال31 للجمعية العامة والذين لهم حق الانتخاب (11 رابطة و 20 ناديا رياضيا هاويا) بالإختيار بين كل من سمير كريم شاوش (رئيس رابطة الجزائر العاصمة) و محمد بن مجبر (رئيس رابطة المدية) لتولي الرئاسة، وكذلك التصويت على الأعضاء السبعة الذين سيشكلون مع الرئيس المكتب التنفيذي للاتحادية.

 إقرأ أيضا: الإتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: مرشحان لمنصب الرئاسة و11 للمكتب الفدرالي 

وتأتي الجمعية الانتخابية للاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف و نشاطات الغوص البحري عقب رفض الحصيلة المالية لسنة 2019 لمكتب الرئيس محمد بوخدار خلال الجمعية العامة العادية المنظمة يوم 19 سبتمبر المنصرم.

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الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: قبول ملفي المرشحين الاثنين لمنصب الرئاسة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 14:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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