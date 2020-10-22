الشعب الجزائري سيخرج بقوة يوم الفاتح نوفمبر القادم للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور -

الرئيس تبون يبرز أهمية الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء اقتصاد قوي وتنافسي -

الرئيس تبون يشيد باحترافية الصحافيين في مرافقة التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور -

الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: قبول ملفي المرشحين الاثنين لمنصب الرئاسة -

الرئيس تبون يشيد باحترافية الصحافيين في مرافقة التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور -

تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري يكسب خمسة مراكز و يرتقي للصف ال30 -

سوناطراك : السيطرة على حريق بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق -

قضية انفجار أنبوب الغاز بالبيض : أحكام من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما -

متظاهرون صحراويون يطالبون المينورسو بتحمل مسؤولياتها في إطالة أمد النزاع -

جبهة البوليساريو تؤكد التزامها بالمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان -

مشروع تعديل الدستور: الصحافة الوطنية تبرز تسارع وتيرة الحملة أياما قبل انتهائها -

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط -

تحديد معايير القيمة التجارية للسكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري -

الأملاك الوطنية: إعداد النص التنظيمي لإدماج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري -

مناطق الظل في صدارة أولويات برنامج الحكومة -

جراد يدعو إلى انفتاح حقيقي في المجال الصناعي و بناء شراكات رابح-رابح -

مشروع تعديل الدستور يمنح للمجتمع المدني دورا فعالا للمشاركة في تحقيق التنمية -

مشروع تعديل الدستور: التركيز على إبراز أثره الإيجابي وشرح ما جاء به من جديد -

مؤسسات ناشئة: المهدي وليد يشارك في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشغل -