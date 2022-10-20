تصنيف الفيفا: المنتخب الجزائري يكسب خمسة مراكز و يرتقي للصف ال30

زيوريخ - تقدم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بخمسة (5) مراكز في التصنيف الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم, ليرتقي بذلك الى المرتبة ال30 عالميا, في التصنيف الخاص بشهر أكتوبر الجاري الذي أعلنت عنه الاتحادية الدولية يوم الخميس على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت و الذي يتسم دوما ببقاء المنتخب البلجيكي في الصدارة.

و يعود الفضل في هذه القفزة النوعية, إلى عودة "الخضر" إلي المنافسة بعد غياب طويل يعود إلى شهر مارس الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19".

ورغم هذا الغياب القهري عن الميادين, إلا أنّ أبناء المدرب الوطني جمال بلماضي قد تمكنوا من تسجيل عودة اقل ما يقال عنها أنها موّفقة بفوزهم على كل من منتخب نيجيريا ب(1-0) في الاختبار الودي الأول الذي جرى بالنمسا يوم 9 أكتوبر و التعادل مع المكسيك ب (2-2) في المقابلة الودّية الثانية التي لعبت بهولندا يوم 13 من نفس الشهر .

اما منتخب زيمبابوي, المنافس المقبل للمنتخب الوطني في تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021 شهر نوفمبر المقبل, فلا يزال مستقر في المركز ال111 , فيما يتواجد المنافسان الآخران "للخضر" في المجموعة الثامنة , زامبيا و بوتسوانا على التوالي في المركزين ال89 (-1) و 149 (-1) .

وعلى المستوى القاري, يحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث برصيد ( 1489 نقطة ) خلف منتخبي السنغال (1549 نقطة) وتونس (1507 نقطة).

وتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف العالمي بمجموع 1765 نقطة, متقدما المنتخب الفرنسي (1752 نقطة) ثم المنتخب البرازيلي لثالثا (1725 نقطة).

و عرف ترتيب شهر أكتوبر الجاري, تقدم اسبانيا إلى المركز السادس على حساب أوروغواي التي تراجعت إلى الصف السادس فيما أفتكت الأرجنتين المركز الثامن من كرواتيا التي أضحت في المركز التاسع أمام كولومبيا التي حافظت على مرتبتها العاشرة.

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وفما يلي تصنيف المنتخبات الإفريقية العشرة :

- 1/ السنغال (المركز ال21 )

- 2/ تونس (26)

- 3/ الجزائر (30)

- 4/ نيجيريا (32)

- 5/ المغرب (39)

- 6/ غانا (48)

- 7/ مصر (52)

- 8 / الكاميرون (53)

- 9/ مالي (56)

- 10/ بوركينا فاسو (58) .