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كرة اليد/ كوفيد-19 : المنتخب الوطني شرع في تربصه قبل الحصول على نتائج الاختبارات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

الجزائر - شرع المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) في التربص التحضيري الاخير بالجزائر العاصمة والذي توقف اليوم الاربعاء بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في المجموعة، قبل الحصول على نتائج تحاليل الاختبارات خلال اليوم الأول من التجمع .

وفي تصريح ل"واج"، قال المدير الفني الوطني،عبد الكريم بشكور ان " اللاعبين خضعوا لاختبارات كوفيد- 19 مساء يوم الأحد، بينما تحصلنا على النتائج مساء امس الثلاثاء"، اي بعد 48 ساعة عن التجمع التحضيري وخلالها اكتشفت حالات ايجابية وسط اللاعبين."

وأضاف : " عكس  التربص الاول الذي أجري في سبتمبر بعنابة ، حيث تحصلنا على النتائج في اقل من 24 ساعة ، فان نتائج اختبارات التجمع الثاني  تحصلنا عليها بعد 48 ساعة."

وشرع المنتخب الوطني -المتكون من لاعبين محليين- يوم السبت الماضي في تربص تحضيري لمدة ستة ايام تحسبا للمشاركة في بطولة العالم 2021  للعبة، المقررة من 13 إلى 31 يناير بمصر. 

وتابع :" قررنا توقيف تربص المنتخب الوطني بسبب إصابة خمسة لاعبين  بفيروس كورونا وهم متواجدين حاليا في الحجر  الصحي حتى الاختبار المقبل في 28 اكتوبر."

وبخصوص  مواصلة السباعي الجزائري للتحضيرات، قال المدير الفني الوطني، " برمجة التربصات المقبلة مرهون بنتائج اختبارات كوفيد-19  يوم 28 اكتوبر."

وكانت العناصر الوطنية قد نشطت أول تربص لها في شهر سبتمبر بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسرايدي (عنابة)، تحت اشراف المدرب الوطني، الفرنسي ألان بورت، بعد عدة أشهر من التوقف عن التدريبات بسبب الجائحة التي أصابت العالم.

ويباشر ''الخضر'' المنافسة ضمن المجموعة السادسة أمام المغرب يوم 14 يناير (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر)، قبل مواجهة إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (30ر20). وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير (00ر18).

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كرة اليد/ كوفيد-19 : المنتخب الوطني شرع في تربصه قبل الحصول على نتائج الاختبارات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 17:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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