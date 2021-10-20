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الجمعية العامة للفاف: عدة نقاط على طاولة النقاش يوم 27 اكتوبر بالجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 15:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
الجمعية العامة للفاف: عدة نقاط على طاولة النقاش يوم 27 اكتوبر بالجزائر

الجزائر - سيتم مناقشة العديد من النقاط خلال اشغال الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المقررة يوم الثلاثاء المقبل (27 اكتوبر) بالجزائر العاصمة و التي ستخصص لعرض الحصيلتين المالية والأدبية لموسم 2019، حسبما أفادت به الهيئة الفدرالية.

وبالإضافة إلى عرض الحصيلتين المالية والأدبية، سيتم أيضا المصادقة على محضر الاجتماع للجمعية العامة العادية ، قبل فسح المجال لتناول عديد النقاط".

وأوضحت الفاف في بيان لها: "على أعضاء الجمعية العامة الراغبين في طرح اقتراحات مدرجة في جدول الاعمال و/ او اسئلة حول محتوى مختلف التقارير، إرسالها عبر مراسلة الكترونية في اجال لا تتعدى يوم الخميس 22 أكتوبر".

وأضاف المصدر: " المطلوب أيضا من أعضاء الجمعية العامة و لأسباب تنظيمية ، تأكيد مشاركتهم بإكمال ملأ الاستمارة التي أرسلت اليهم وإعادة إرسالها الى الفاف في آجال لا تتعدى 22 أكتوبر في نفس العنوان الالكتروني ،" ملحة على ضرورة احترام التدابير الوقائية لفيروس كورونا".

ودعت الهيئة الفدرالية أعضاء الجمعية العامة بوجوب حيازة شهادة طبية تثبت خضوعهم لاختبارات التفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) حتى يتسنى لهم المشاركة في أشغال الجمعية العامة.

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الجمعية العامة للفاف: عدة نقاط على طاولة النقاش يوم 27 اكتوبر بالجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 15:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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