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كرة اليد/مونديال-2021: توقيف تربص المنتخب الجزائري بعد ثبوت خمس إصابات بفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 13:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
كرة اليد/مونديال-2021: توقيف تربص المنتخب الجزائري بعد ثبوت خمس إصابات بفيروس كورونا

الجزائر- قررت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد توقيف تربص المنتخب الوطني الأول, الجاري بالعاصمة تحضيرا لمونديال-2021, بسبب إصابة خمسة أفراد بفيروس كورونا "كوفيد-19", وفق ما كشفت عنه الهيئة يوم الأربعاء.

و أوضحت الفيدرالية في بيان لها أنه وفقا "للبروتوكول الصحي المتبع" و "حرصا على ضمان سلامة بقية المجموعة", "تقرر إيقاف تربص المنتخب الوطني والذي كان مقررا أن يستمر الى غاية 25 أكتوبر الحالي, بعد إصابة خمسة أفراد من المجموعة بفيروس كورونا".

"تجدد الفيدرالية دعوتها للأسرة الرياضية بضرورة اتخاذ كامل الاحترازات الوقائية لمحاربة انتشار الوباء", يضيف نفس المصدر, دون الكشف عن أسماء العناصر المصابة بالفيروس.

ومعلوم أن تربص السباعي الجزائري انطلق السبت الفارط, وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم 2021 "للكرة الصغيرة" والمقررة من 13 إلى 31 يناير بمصر.

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وكانت العناصر الوطنية قد نشطت أول تربص لها في شهر سبتمبر بمركز تحضير وتجمع الفرق الوطنية بسرايدي (عنابة), تحت اشراف المدرب الوطني, الفرنسي ألان بورت, بعد عدة أشهر من التوقف عن التدريبات بسبب الجائحة التي أصابت العالم.

و يباشر ''الخضر'' المنافسة ضمن المجموعة السادسة أمام المغرب يوم 14 يناير (سا 00ر18 بتوقيت الجزائر), قبل مواجهة إيسلندا في ال16 من نفس الشهر (30ر20).

وسيختتم المنتخب الوطني الدور الأول أمام البرتغال في ال18 من يناير (00ر18).

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كرة اليد/مونديال-2021: توقيف تربص المنتخب الجزائري بعد ثبوت خمس إصابات بفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 13:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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