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الرياضة المدرسية: "العودة الى المنافسات ستكون عقب الدخول المدرسي بالنسبة للأطوار الثلاثة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 16:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
الرياضة المدرسية: &quot;العودة الى المنافسات ستكون عقب الدخول المدرسي بالنسبة للأطوار الثلاثة&quot; فيسبووك: FASS - Fédération Algérienne du Sport Scolaire

الجزائر - أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، عبد الحفيظ إيزم، أن عودة المنافسات ستكون عقب التحاق الرياضيين بمقاعد الدراسة وفي المستويات الثلاثة (ابتدائي - متوسط- ثانوي) و"وفق البرنامج الدراسي".

وصرح ايزم ل"واج" أن "تنظيم مختلف البطولات المدرسية سيبرمج عقب العودة الرسمية للتلاميذ، من جميع الأطوار الدراسية (ابتدائي - متوسط- ثانوي)، إلى مقاعد الدراسة".

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وحسب ذات المسؤول، فإن "إجراء المنافسات سيكون وفق رزنامة وزارة التربية الوطنية التي تحدد البرنامج الدراسي للتلاميذ المعنيين بالبطولات والكؤوس الوطنية".

وتم اتخاذ هذه القرارات خلال اجتماع للمكتب الفيدرالي للاتحادية لدراسة استئناف النشاطات التربوية-الرياضية.

وأفاد إيزم أن عودة المنافسات "لن تمس جميع الاختصاصات، وذلك حسب بالبروتوكول الصحي".

كما سيتم إرسال بروتوكول على شكل دليل خاص لجميع الرابطات الولائية للرياضة المدرسية، حيث تطالب الاتحادية الجميع بالتحلي بروح المسؤولية والتقيد الصارم لتدابير الوقاية.

وفي موضوع آخر، ستبرم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية اتفاقيتي تعاون مع كل من الفيديرالية الجزائرية للفوفينام فيات فوداو من جهة ومع الكونغ فو وو شو من جهة أخرى، "قريبا" وفق ما أورده إيزم.

وكانت الاتحادية قد أبرمت عددا من الاتفاقيات مع فيدراليات أخرى، على غرار : الكاراتي دو، الشطرنج، المصارعة المشتركة، السباحة و تنس الطاولة وغيرها.

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الرياضة المدرسية: "العودة الى المنافسات ستكون عقب الدخول المدرسي بالنسبة للأطوار الثلاثة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 16:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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