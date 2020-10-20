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بادمينتون "كوفيد 19" : إلغاء الدورتين الدوليتين المقررتين بالجزائر في أكتوبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 12:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
بادمينتون &quot;كوفيد 19&quot; : إلغاء الدورتين الدوليتين المقررتين بالجزائر في أكتوبر

كولا لامبور - أعلنت الاتحادية الدولية للبادمينوتن, عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت, عن إلغاء بعض الدورات الدولية المسطرة في الفترة الحالية, بما في ذلك الدورتين الدوليتين (أواسط و أكابر) اللتان كانتا مقررتين بالجزائر نهاية شهر أكتوبر الجاري, وذلك بسبب  تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" .

وكان يفترض أن تستضيف الجزائر الدورة الدولية الخاصة بفئة الأكابر 2020 في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري, و أخرى خاصة بفئة الأواسط في من 26 إلى 28 من نفس الشهر.

وبهذا الإلغاء الإجباري الذي فرضته الوضعية الصحية التي يجتازها العالم حاليا بسبب تفشي جائحة كورونا, تضيع العناصر التي كانت تعتزم المشاركة في هذه الدورات فرصة لحصد نقاط إضافية تمكنها من تحسين مواقعها في الترتيب العالمي.

و بالإضافة إلى محطتي الجزائر, قررت الاتحادية الدولية للبادمينتون إلغاء أربع  دورات أخرى من بين ال16 المسطرة لشهر أكتوبر الجاري, فيما أبقت الهيئة الدولية على الدورة الدولية المفتوحة المقررة بألمانيا في الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وفي وقت سابق كانت الاتحادية الدولية قد ألغت نهائيات كاسي " توماس و أوبر" اللتين كانتا مقررتين الدنمارك شهر أكتوبر الجاري.

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وبحكم موقعها كحاملة للقب بطولة إفريقيا كان من المقرر أن تشارك الجزائري في نهائيات كاس "توماس " المخصصة للذكور, فيما كان يفترض أن يقوم المنتخب المصري بتمثيل إفريقيا في كاس "أوبر" المخصصة للإناث.

و تجدر الإشارة أنّ الهيئة الدولية , قد قررت إلغاء و تغيير مواعيد عدة دورات مسطرة في برنامجها الخاص بشهر سبتمبر المنصرم بما فيها بطولة إفريقيا للأواسط  "الفردي" التي كانت مقررة بكوتونو (البنين) و الدورة الدولية بلاغوس (نيجيريا).

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 12:50
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بادمينتون "كوفيد 19" : إلغاء الدورتين الدوليتين المقررتين بالجزائر في أكتوبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 12:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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